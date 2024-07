Gianina Corondan, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii românești, a dispărut de ceva timp de pe micul ecran, alegând să își concentreze atenția asupra mediului online.

Cu toate acestea, dorul de televiziune persistă, iar fosta prezentatoare și-a exprimat disponibilitatea de a reveni în fața camerelor, dar doar în anumite condiții.

Ce mai face și cum arată Gianina Corondan în prezent. Fosta prezentatoare tv își dorește să revină pe micul ecran

La începutul acestei luni, Gianina a lansat o nouă serie de podcasturi intitulate „Designer în vitrină”, prin care promovează fashionul românesc. Lucrează cu o echipă restrânsă, dar pasionată, recunoscând că sunt momente când simte dorul atmosferei dinamice din televiziune.

„Podcastul e TV, toți îl avem la îndemână și putem să ne creăm, sigur, dacă ai profesioniști. Eu știu școala veche cum funcționa și ceilalți ajung tot la vorba veche că îți trebuie un om bun la lumină, un om bun la sunet. Nu poți să le faci pe toate. De multe ori mi-e dor de echipa mare de televiziune. Știi că era o stare de echipă permanent aceeași. Dar acum este variabilă și asta este frumos, dar am câteodată nostalgii”, a declarat Gianina pentru ciao.ro.

Deși retrasă din televiziune, Gianina nu exclude posibilitatea de a accepta noi proiecte, însă doar dacă acestea îi permit să-și exploreze latura creativă și să îmbine partea de divertisment.

„Întotdeauna mă orientez după proiect. Eu am făcut numai proiecte care mi-au plăcut. Dacă proiectul este ofertant și e destul de creativ, mă distrează, zic da”, a mai spus aceasta.

Referitor la peisajul actual al televiziunii, Gianina și-a exprimat părerea că acesta a rămas static și rigid, spre deosebire de mediul online, care este viu și maleabil. „Mi se pare un pic încremenită, împietrită, are un soi de inerție pe care nu o regăsesc în online. În online totul este viu și maleabil și la moment se modifică. A pierdut echipa României? Am știut, nu am stat să cerem aprobare de filmare, să aflăm cum și ce. Dacă televiziunile nu se vor mișca fâșneț, s-ar putea să fie lăsate cu scrâșnete, cu fum în urmă”.

Stil de viață activ și planuri de viitor

Gianina Corondan duce un stil de viață activ, participând la numeroase evenimente culturale și artistice, printre care TIFF și galele UNARTE și UAD. „Păi e destul de agitată, mă tot duc la evenimente. Am fost la TIFF, am fost la galele UNARTE și UAD, Cluj, București, Sibiu. Sunt destul de agitată în sensul ăsta. Adică fac drumuri lungi și întâlnesc oameni faini”, a povestit ea.

Pentru toamnă, Gianina are în plan lansarea unor proiecte noi, însă preferă să păstreze detaliile sub tăcere pentru moment. „Din toamnă o să mai am niște idei pe care o să le pun în undă, dar deocamdată nu zic pentru că sunt superstițioasă. Sunt în online. Online-ul este camping-ul meu”, a concluzionat fosta prezentatoare.

Astfel, Gianina Corondan continuă să fie activă și implicată în proiecte noi, rămânând o prezență relevantă și apreciată atât în mediul online, cât și în cel cultural. Cu toate acestea, dorința de a reveni pe micul ecran persistă, condiționată însă de oportunitatea unui proiect suficient de creativ și ofertant.