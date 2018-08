Gianina Corondan, în vizită de lucru la fabrica “Te cunosc de undeva!”: “Voi fi prietena lor, dar și curioasa de serviciu”

“De ceva vreme, am pornit într-o călătorie incredibil de interesantă în lumea oamenilor care muncesc cu spor. Fac Vizite de lucru în fabrici, ONG-uri etc. Și iată că am fost invitată să fac o Vizită de lucru și în fabrica “Te cunosc de undeva!”, fapt care m-a bucurat foarte tare, căci voi vedea cum se transformă artiștii cunoscuți în alți artiști cunoscuți, dar și ce ar trebui eu să fac în cazul în care aș vrea să mă pun în pielea lor. Sunt prietena lor aici, dar și curioasa de serviciu! Voi fi la antrenamente, la repetiții, în spatele scenei, la cabine, în camera transformărilor”, spune Gianina, entuziasmată.