Ce mesaj a publicat Brigitte Pastramă pe Internet după ce anunțat separarea de Florin Pastramă: „Ferește-te de...”

Brigitte Pastramă a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul despre separarea de Florin Pastramă. Focoasa brunetă a spus totul despre relația sa la un eveniment mondent, unde a venit însoțită de fiica sa.

Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă după 3 ani de căsnicie au decis să divorțeze. Vedeta spunea că este foarte sigură pe decizia și își asumă orice consecință a despărțiii.

„Am trăit trei ani de zile în mocirlă, o sa divorţăm la notar, nu avem de împărţi, m-am săturat să trăiesc în scandaluri care mi-au afectat imaginea publică”, a mărturisit Brigitte Pastramă, potrivit click.ro.

De asemenea, principala cauză a separării ar fi certurile dese dintre ei. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că cei doi aveau discuții aprinse tot mai des, fapt care a dus la despărțire.

Brigitte Pastramă, mesaj neașteptat la scurt timp de la vestea că nu mai formează un cuplu cu Florin Pastramă

În urmă cu puțin timp, Brigitte Pastramă a publicat pe contul oficial de Instagram un proverb care a pus fanii pe gânduri. În text este vorba despre lenevie și cum ar trebui să ne ferim de ea.

„Fereşte-te de lenevie

6. Du-te la furnică, leneşule;

uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!

7. Ea n-are nici căpetenie,

nici priveghetor, nici stăpân,

8. totuşi, îşi pregăteşte hrana vara

şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului.

9. Până când vei sta culcat, leneşule?

Când te vei scula din somnul tău?

10. Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin,

să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!…

11. Şi sărăcia vine peste tine ca un hoţ

şi lipsa, ca un om înarmat.”, este mesajul pus de Brigitte Pastramă la InsaStory.

Brigitte Pastramă nu a oferit mai multe informații despre mesajul neașteptat de pe Internet. Nu se știe dacă acesta face referire la Florin Pastramă sau la o altă persoană din viața superbei brunete.

Brigitte Pastramă, îngenuncheată de certurile cu Florin Pastramă

Florin și Brigitte Pastramă au format un cuplu apreciat de public. În cei trei ani de căsnicie, vedeta a întâmpinat momente dificile, dar și frumoase alături de cel care i-a fost partener, însă nu a putut trece peste certuri și violență.

„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui sa le spun, îmi pare rău că e un bărbat extraordinar, dar presiunile îl fac să nu fie fericit. Sunt lucruri peste care nu poți să treci. Florin este violent din cauza problemelor pe care le are în familie. Nu am de ce să ajut pe nimeni.

Am ajuns să fiu batjocorită și Florin să fie postat de familia lui, să fie dat la Poliție. Este o situație... printre ce oameni mă aflu? Eu am nevoie de un bărbat care să mă susțină, cu care să clădesc ceva. Dacă am învățat ceva de la Ilie, a fost că lucrurile sunt constructive și distructive", a declarat Brigitte Pastramă în urmă cu ceva timp.

