Ce mesaj a transmis Mara Bănica după ce s-a aflat că va face echipă cu Serghei Mizil la Asia Express

Mara Bănică, primele reacții despre plecarea în Asia Express. Iată ce a mărturisit prezentatoarea TV despre aventura în care va pleca alături de Serghei Mizil: „Mi-am dorit foarte mult să particip..”!

Mara Bănică și Serghei Mizil fac parte din echipele care pornesc în curând în aventura Asia Express.

Anul acesta, concurenții vor porni pentru Drumul Eroilor și vor parcurge trei țări, întâlnind și oferind telespectatorilor noi experiențe de neuitat și pline de momente excepționale.

Perechile sunt extrem de nerăbdătoare să pornească în aventură și încep să se gândească din ce în ce mai tare la momentul plecării.

Printre cei mai nerăbdători participanți de anul aceste se numără și Mara Bănică, cea care face parte dintr-una din cele mai așteptate și îndrăgite echipe din acest sezon.

Iată ce spune Mara Bănică înainte de marea plecare!

Ce mesaj a transmis Mara Bănica mesaj după ce s-a aflat că va face echipă cu Serghei Mizil la Asia Express

Mara Bănică a mărturisit că și-a dorit să ia parte la un proiect atât de antrenant și că s-a bucurat enorm de tare când a aflat că va pleca pe Drumul Eroilor alături de un partener pe măsură, Serghei Mizil.

„Știu pe de rost fiecare episod din cele şapte sezoane de până acum şi, în sfârsit, voi scrie măcar unul în cel de al optulea! Dar unul fabulos, asa cum e şi partenerul meu din aventura asta extraordinară! Am tot sperat, an de an, să fiu aleasa şi eu! De data asta, EROUL vieții mele, TATA, l-a rugat, acolo sus, pe Dumnezeu să facă să fie bine şi să pornesc pe Drumul Eroilor. Dacă până acum se ştia că eroii nu au vârstă, reţineţi că vârsta lor în acest sezon e 121 de ani! Drumul Eroilor, păzea, venim!” a povestit aceasta plină de entuziasm.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Mara a povestit emoționată despre plecarea în Asia Express!

„Eu sper să vă părăsesc pentru cât mai mult timp, adică timp de două luni, cât ține competiția. Da, este un proiect al trustului la care mi-am dorit foarte mult să particip și voi merge în acest an, este adevărat, sunt concurent, oficial, la Asia Express și să îmi țineți pumnii acolo”, a spus aceasta la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

9 perechi de vedete pornesc pe Drumul Eroilor în Asia Express

Filmările pentru Sezonul 8 Asia Express sunt pe cale să înceapă cât de curând, iar concurenții din acest an sunt extrem de nerăbdători să parcurgă unul dintre cele mai lungi trasee de până acum.

Drumul Eroilor va străbate 3 țări: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar participanții vor respecta regulile deja bine știute: fără telefon, fără cazare, fără transport, ci cu doar un dolar în buzunar.

Echipele vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

