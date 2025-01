Mane Voicu, despre fratele să geamăn. Puțini știau acest lucru despre fostul concurent Asia Express: „Gemenii au ceva în plus”

Mane Voicu se deschide în fața publicului. Fostul concurent Asia Express face dezvăluiri din viața privată.

Mane Voicu a cucerit mai întâi publicul pe scenele de stand-up comedy din România, iar mai apoi din postura de finalist la Asia Express.

Mane Voicu, dezvăluiri despre fratele să geamăn. Puțini știau acest lucru despre fostul concurent Asia Express: „Gemenii au ceva în plus față de frații normali”

Acesta a făcut echipă pe Drumul Zeilor cu Ioana State și au ajuns până în marea finală. Cei doi s-au completat excepțional, iar firea blândă și veselă a concurentului i-a cucerit pe telespectatori.

Puțini știu însă lucruri din viața personală a lui Mane Voicu. În spatele comediantului de succes, concurentului Asia Express, matinalului cu voie bună, se ascunde o persoană extrem de expresivă, emotivă și pragmatică.

Articolul continuă după reclamă

Acesta a dezvăluit că secretul său pe scenă constă în vulnerabilitatea pe care reușește să o arate publicului. Mane Voicu pune suflet în tot ceea ce face, iar asta simte și publicul său.

Citește și: Ce mesaj a transmis Mane Voicu după ce a fost la un pas să câștige Asia Express, alături de Ioana State. Prima reacție a tânărului

„Făcând umor și stand-up de atâta vreme am descoperit că pe mine începe să mă distreze umorul destul de idiot. Am râs mereu la glume stupide, o parte bună din umorul pe care-l consum este stupid. Îmi placa filmele cu Jim Carey, nu sunt nici pe departe un consumator elitist de umor. Îmi place să mă bucur de absolut tot ce este amuzant.

Recunosc, sunt destul de sensibil. Chiar dacă, de multe ori, îmi vine să plâng la multe chestii emotive, reușesc să-mi țin lacrimile. Sunt o persoană empatică și mă emoționez destul de repede”, dezvăluie fostul concurent Asia Express în cadrul unui interviu.

De asemenea, Mane Voicu este de părere că de-a lungul vieții a ajuns mult mai departe decât credea vreodată. El se consideră împlinit în prezent, însă crede că nu și-a atins încă potențialul maxim.

„La 16 ani eram un tip foarte emotiv, cu foarte puțină încredere în el. De atunci m-am schimbat, progresele sunt uimitoare. Nu mi-am dorit niciodată să fac mai mult.

Existau multe momente în care îmi doream destul de puține încât, fără să mă laud, mă gândesc că am ajuns mult mai departe decât mi-am propus. Chiar dacă mă consider împlinit știu că nu este de ajuns ce am făcut până acum. Eram un copil neștiutor la 16 ani.

Citește și: Mesajul plin de recunoștință al Ioanei State după Finala Asia Express - Drumul Zeilor, sezonul 7. "Simt că şi noi AM CÂȘTIGAT"

Simt că am pierdut această stare a tinereții în care consideri că finalul este atât de departe. Cumva vârsta și bătrânețea, cu toate că-i aiurea să spun asta la 32 de ani, mă trezește la realitate într-un mod abrupt”, mărturisește el.

Puțini știu că este pasionat de șah. Tatăl său este cel care l-a introdus în universul acestui joc deosebit.

„Nu am făcut însă, din asta, o performanță majoră chiar dacă am trecut de nivelul de amator. Deși uneori nu se observă, mi-a dezvoltat destul de bine creierul”, glumește el.

O altă pasiune a sa este legată de ceea ce poate face cu propriile mâini. Îi place să construiască lucruri, să se ”joace” cu cărămizile. De asemenea, el a mărturisit că multe lucruri din curtea sa le-a construit singur, precum foișorul sau grătarul.

„Poate lumea nu știe, dar îmi plac cărămizile. Până acum mi-am făcut singur un foișor, un grătar și mi-am instalat singur centrala în casă”, spune el.

Drumul spre stand-up comedy i l-a deschis fratele său cel mare, care făcea comedie în trupa Spitalul 9.

„Mi-a plăcut ce făcea cel mare, mi se părea extraordinar cum se întâlneau pentru spectacole, cum făceau filmulețe. Asta m-a atras cel mai tare. Cred că mi-am dorit să fiu și eu persoana de interes din sală sau din încăpere”, dezvăluie Mane Voicu.

Citește și: Asia Express, 10 noiembrie. A început etapa finală cu un joc de amuletă și un avantaj pentru cursa următoare. Cine a câștigat

De asemenea, comediantul a dezvăluit că are un frate geamăn, cu care însă nu seamănă pe când ar crede oamenii. Mane Voicu spune că sunt firi total diferite. Dacă el este prin natură un om care tinde să amâne lucrurile, fratele său geamăn dorește să rezolve totul pe loc, cât mai repede.

„Niciodată în viața mea nu o să cred că un copil este format doar din educația părinților. Am crescut în aceeași casă, în același timp și suntem complet diferiți, eu și fratele meu geamăn. Eu amân, el vrea să rezolve totul imediat. Cred că drumul fiecăruia este dat și de ceva interior, care dictează cum și în ce sens.

Avem și lucruri la care semănăm, însă am stat prea mult împreună ca să le mai observ. Avem vocea asemănătoare, fizic ne asemănăm, dar ai zice că nu avem absolut nicio legătură dacă ai sta de vorba cu noi. Cu fratele meu mai mare am mai multe în comun. Nici când eram copii nu am fost compatibili ca prieteni. Ne-am certat și ne-am bătut toată copilăria noastră”, explică comediantul.

Citește și: Cursă infernală la Asia Express: o echipă iese din concurs după ultima șansă. Bilanțul decide semifinaliștii de pe Drumul Zeilor

Cât despre mitul că frații gemeni ar avea o legătură supranaturală, Mane Voicu explică ce trăiește pe propria piele.

„În orice mit și în orice vorbă care rezistă de atâția ani este și un pic de adevăr. Cred că între noi este o legătură similară cu a mamelor legate de copii. Pot să-l simt dacă e vesel sau trist dintr-o singură privire. Dar nu este ceva mai profund de atât. Cu toate astea, gemenii au ceva în plus față de frații normali”, spune el.

Cum este Mane Voicu în relația cu iubita sa, Camelia

Mane Voicu formează un cuplu cu iubita sa, Camelia, de aproximativ patru ani. Comediantul a dezvăluit că se cunoșteau de mai mulți ani, însă în urmă cu patru ani a realizat că își dorește să petreacă mai mult timp cu ea.

Citește și: Cum arăta Mane Voicu, concurentul Asia Express, când a participat la iUmor. Imagini de la primele apariții la TV

Tânăra l-a cucerit prin gesturi simple. Totodată, ei împărtășesc același timp de umor, care intervine chiar și în momentele tensionate.

„Știu că mă uitam la ea și îmi ziceam cât e de frumoasă. Am cunoscut-o mai bine acum aproape 4 ni, că de știut o știam mai de mult. Au fost niște gesturi extrem de simple, de naturale, care au făcut-o irezistibilă pentru mine. De exemplu odată i s-a făcut frig și s-a dus în mașină să se schimbe, fără vreun standard sau vreo preferință. Pur și simplu mi-am dat seama că vreau să-mi petrec timpul cu o astfel de persoană. (...)

Are și ea slăbiciunile ei. Îi place umorul cretin și, de fiecare dată când greșesc cu ceva sau se supără pe mine, vede ceva în comportamentul meu și ajunge să mă ierte din milă”, glumește fostul concurent Asia Express.