Ce mesaj dur i-a transmis Iulia Albu lui Alex Velea, în urma unui conflict mai vechi

Incidentul dintre Iulia Albu și Alex Velea a avut loc cu mai mulți ani în urmă pe când criticul de modă juriza o emisiune în care comenta ținutele mai multor vedete.

Printre cei cărora le-a comentat stilul vestimentar s-a aflat atunci și Alex Velea, despre care aceasta a spus că are stil de cocalar și a punctat purtarea unui lanț masiv pe care acesta îl avea la gât, potrivit Libertatea.

Artistul a declarat, potrivit sursei citată, că i-a cerut scuze Iuliei Albu pentru că a realizat cât de urât a fost gestul lui, mai ales că aceasta mai are și o fată care s-ar putea simți incomod citind acele lucruri.

La vremea respectivă, Alex Velea a spus despre Iulia Albu, într-un limbaj de stradă, că este mai urâtă decât prevede legea, atacând-o și legat de faptul că apare peste tot însoțită de celebra sa găină și că aceasta ar face lucruri rușinoase pentru o femeie.

Ulterior, potrivit sursei menționată, Alex Velea a precizat că s-a împăcat cu vedeta, că și-a cerut scuze, precizând că, la vremea respectivă chiar compusese și o melodie special pentru acel incident, dar pe care nu a mai lansat-o.

Iulia Albu, despre scuzele lui Alex Velea:" Nu pentru că am o fată trebuie să-ți ceri scuze pentru că tu nu poți sta drept"

De altfel, acesta a precizat că o pondere în decizia de a-și cere scuze a fost și faptul că Iulia Albu are o fată.

Citește și:Intervenția estetică rară pe care Iulia Albu o are la nivelul nasului. Ce declarații a făcut vedeta

M-am împăcat cu ea, că am jignit-o la un moment dat. Nu mai știu ce făcusem. Am zis niște prostii, am pus o poză, am făcut ceva rău.

Mi-am cerut scuze după. Am realizat că are și ea copii. Are o fată, nu știu dacă are mai mulți copii, dar știam că are o fată. Am zis că poate citește fata ei ce am zis eu și deja aveam copii atunci. M-am gândit că nu am procedat bine și mi-am cerut scuze.

Îi făcusem și o piesă. Un distrack. Era ceva rău. Nu am vrut să o mai scot și bine am făcut.Nu-mi place să îmi bat joc de oameni, să râd de ei.

Îmi place să bârfesc când sunt cu prietenii mei, dar nu îmi place în mediul public să jignesc, că poate pe unii chiar îi afectează. Îi văd că sunt afectați și mă întristează, a spus Alex Velea.

Citește și:Ce a spus Iulia Albu despre Oana Roman. "Polițista modei" este recunoascută pentru opiniile ei dure

Însă Iulia Albu nu a fost deloc impresionată de scuzele lui Velea și, în cuvinte îndrăznețe și ferme i-a răspuns, pe scurt, că nu scuzele lui o fac pe ea să stea dreaptă în fața fiicei sale, lucru pe care el nu-l va putea face niciodată, în general, pentru că el nu poate sta drept.

Vedeta i-a mai transmis că un bărbat nu are voie să jignească o femeie și este foarte urât să o reducă la un obiect sexual.

„Nu, Alex Velea, nu te-am numit cocalar. Nu, Alex Velea, nu pentru că am un copil ar trebui să îți ceri scuze. Da, Alex Velea, îți place să bârfești și să vorbești urat despre oameni. Pentru că tu nu poți sta drept. Și asta nu se va schimba niciodată, indiferent dacă ai sau nu copii, a spus Iulia Albu, potrivit sursei citată.

Eu stau cu capul sus în față fiicei mele, care trebuie să știe că trăiește într-o lume frumoasă în care un bărbat nu poate face declarații care reduc femeia la un obiect sexual.

O lume în care nu este ok să comentezi fizicul unei persoane, o lume în care un bărbat nu poate niciodată să umilească o femeie făcând-o «zdreanță» și trimițând-o «să lingă acadeaua», a adăugat Iulia Albu.

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY