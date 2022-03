Intervenția estetică rară pe care Iulia Albu o are la nivelul nasului. Ce declarații a făcut vedeta

Iulia Albu este una dintre cele mai frumoase apariții din showbiz-ul românesc. Aceasta arată incredibil și e evident că nu are nevoie de ajutorul medicilor esteticieni. Cu toate acestea, ea a oferit câteva detalii despre acest subiect.

Iulia Albu, intervenția estetică rară la care s-a supus. Despre ce este vorba

Iulia Albu a vorbit deschis despre o operație la care a fost supusă în urmă cu mai mult timp. Iată ce declarații făcea în urmă cu ceva vreme:

„Da, am şi alte intervenții pe care le fac periodic. Nu, nu am absolut nicio intervenţie la nivelul buzelor, şi nu am acid hialuronic și, în mod cert şi vizibil, nu am silicoane”, a declarat Iulia Albu.

Citește și: Iulia Albu, mesaj neașteptat la scurt timp de la eliminarea din competiție: „Depinde doar de tine”

„Am făcut o operație de reducție a cornetelor nazale.Am intrat în sala de operație cu protocolul semnat. Operația avea să NU îmi afecteze forma nasului. Şi a fost un succes”, a povestit Iulia Albu.

În urmă cu mai multă vreme, Iulia Albu a dezvăluit ce operații estetice are:

'Este adevărat, Domnița a suferit o intervenție la nivelul scalpului, ce are ca scop întreținerea unui păr sănătos, stimularea și regenerarea acestuia. Pentru că Domnița vrea să aiba plete frumoase și balaie, în ciuda coafatului zilnic și a folosirii produselor de hairstyling pe care o emisiune zilnică… le presupune. Da, am avut niște glezne mai groase. Este ridicol, știu, mai ales… având în vedere restul siluetei mele filiforme. Ce să spun?! O femeie puternică trebuie susținută de niște glezne pe măsură. Însă cu problemele medicale chiar nu am putut trăi. Așa încât… DA! mi-am făcut lipo-sculptură, deși NU ERAM GRASĂ!

O procedură pe care o recomand oricui are, cu adevărat, nevoie de ea. (…) Pentru că astăzi vorbim sincer și corect despre ce înseamnă asumare, pentru cine nu are timp, pentru cele dintre voi care muncesc foarte mult și își doresc să își construiască o carieră, pe lângă creme de îngrijire, specifice, recomand radiofrecvența. Nu cred că aș putea să vă spun în cuvinte ce a făcut pentru mine acest tratament! Dar vă pot spune că această terapie vă va scuti mult timp de botox sau fillere', a spus Iulia Albu, potrivit viva.ro.

Citește și: Ce relație are fiica Iuliei Albu cu iubitul creatoarei de modă. Declarațiile ei au surprins pe toată lumea

Ce i-a interzis Iulia Albu fiicei sale, Mikaela

Criticul de modă este foarte exigent atunci când vine vorba și de alimentație, folosirea tehnologiei și somnul.

Fiica ei, în vârstă de 13 ani arată ca o păpușică și a impresionat dintotdeauna prin frumusețea ei. Însă, când vine vorba de a-și etala ținutele, mama sa, Iulia Albu, i-a pus limite.

Aceasta i-a explicat că poate să îmbrace absolut orice ținută dorește, însă aceasta să fie conformă cu mediul în care merge.

Mai exact, Mikaela nu poartă hanorace largi sau ținute sofisticate atunci când merge la școală, pentru că acolo, potrivit Iuliei Albu, merge să învețe și să socilalizeze, nu să-și expună garderoba.

„Sunt foarte strictă în ceea ce privește ținuta pe care Mikaela trebuie să o poarte la şcoală. Nu sunt de acord să se expună cu branduri, blinguri, hanorace oversized. Nu în acel mediu. În rest, poate purta orice dorește”, a spus Iulia Albu, potrivit Libertatea.

„Sunt exigentă în ceea ce privește mâncatul, somnul şi accesul limitat pe device-uri. Și nu aş spune că exagerez deloc.Ultima oară i-am spus NU Mikaelei când s-a îmbrăcat de „bal” pentru a merge la şcoală, a adăugat ea.

Ținuta era absolut genială, apropo, dar am pus-o să se schimbe şi să o folosească în altă ocazie. Școala nu este un loc în care să îți expui garderoba”, mai spune ea.

Probele de foc se țin lanț pentru Chefi și concurenți în Meteora ▶ Noul episod Chefi fără limite e în AntenaPLAY