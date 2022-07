Ce operații estetice are Paula Chirilă. Vedeta a recunoscut intervențiile la care a apelat: „Am făcut multe la viața mea”

Paula Chirilă a câștigat simpatia publicului prin faptul că este o femeie extrem de frumoasă, asumată, carismatică și sinceră. Coprezentatoarea de la Xtra Night Show este destul de reținută în ceea ce privește viața sa personală, însă nu se ferește de detalii atunci când trebuie să facă anumite lămuriri.

Vedeta impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale televizate, dar și cu cele din mediul online. La cei 47 de ani, actrița arată de-a dreptul excepțional, menținându-și aspectul fizic de invidiat prin diferite modalități.

De curând, Paula Chirila a dat cărțile pe față în ceea ce privește operațiile estetice. Puțini sunt cei care știu faptul că vedeta a apelat la unele intervenții care au ajutat-o să aibă grijă de aspectul fizic.

Paula Chirilă, despre operațiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul timpului

Fără a stârni controverse, coprezentatoarea de la Xtra Night Show a confirmat faptul că a făcut câteva vizite medicului estetician de-a lungul timpului. Aceasta a dezvăluit faptul că printre intervențiile la care a apelat se numără și o liposucție.

„Eu am făcut multe la viața mea. Doamna doctor știe. Eu nu mă ascund niciodată, sunt un om extrem de asumat. Am făcut inclusiv o liposucție la doamna doctor. Și crede-mă, după ce am sărit de pe masă, m-am dus într-o emisiune, direct, pentru că nu ai probleme”, a povestit Paula Chirilă, conform ego.ro.

Mai mult decât atât, actrița a mai dezvăluit că și-a injectat botox în zona frunții pentru a scăpa de riduri, însă a renunțat la aceasta procedură deoarece ridurile o ajută să fie mai expresivă când se află pe scena teatrului.

„Botox am încercat, nu mi se potrivește, am spectacole la teatru, nu mă mai pot încrunta. Mai merg mai pun un acid hialuronic. Eu le încerc pe toate”, a mai adăugat ea.

De altfel, Paula Chirilă a spus că și-ar dori să facă o mulțime de operații estetice, dacă ar fi milionară. Aceasta nu a regretat până acum nicio decizie în ceea ce privește intervențiile pe care le-a făcut.

„Dacă aș fi milionară aș băga toți banii în mine. Aș face operații din cap până-n picioare. N-am nicio problemă cu asta. Admir femeile care au curajul să aibă intervenții pentru a se simți bine în pielea lor. Atunci când te simți bine în pielea ta vine și succesul. Altfel mergi pe stradă, altă încredere ai în tine. Te simți frumoasă, te simți puternică, începi să tragi prin ceea ce emani. Eu vreau să semăn cu mine aia care am rămas eu în mintea mea, de la 30-35 de ani”, a mai spus ea, conform sursei citate mai sus.

Un lucru este evident, Paula Chirilă nu a trecut pragul medicului estetician de foarte multe ori, preferând să își păstreze aspectul fizic cât mai natural.

