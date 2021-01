Paula Chirilă, fotografie rară de familie. Cum arată mama si fiica actriței

Paula Chirilă a divorțat îm 2017, după o căsnicie de 12 ani

„Nu trebuie să ţii cu dinţii de ceva doar pentru că aşa se cade. Când nu mai e ce trebuie trebuie să cauţi în alta parte. Regret foarte multe lucruri. N-am fost nici eu destul de atentă cu el, e un om minunat. Şi încă îl mai iubesc. Ţin foarte mult la el. S-a produs o fractură, o ruptură. (…) Avem foarte multe amintiri frumoase. Avem foarte multe amintiri frumoase şi atunci cand se termina un lucru îţi aminteşti doar de lucrurile frumoase făcute împreună”, povestea la vremea aceea Paula Chirilă, potrivit VIVA.

Paula Chirilă are 45 de ani și este o actriță iubită de public. Pentru a avea profesia pe care o are astăzi Paula Chirilă a muncit din greu, mai ales că părinții nu au putut să o susțină financiar în perioada facultății.

„Eu voiam să fiu artistă, cântăreață. I-am spus profesoarei mele că nu vreau la Drept, vreau la Teatru. Mi-a spus cât de greu e, ce trebuie făcut. Am dat pe ascuns la facultate. Tata era șomer, îi plăcea și băuturica, Dumnezeu să-l ierte, trăiam dintr-un salariu, al mamei. Era asistentă medivală. Deci nu putea să mă țină cu facultate. I-am spus când am luat examenul. M-am angajat asistentă la urgențe. Făceam gărzi, munceam noaptea, ziua cursuri. Nu e ușor la Urgență, accidente grave, sinucigași. Ieșeam de la spital, intram la cursuri la Facultate. Am văzut oameni care au murit în camera de gardă, tineri”, a mărtirisit Paula Chirilă pentru VIVA.

Nici începuturile în cariera de actriță nu au fost ușoare pentru Paula Chirilă:

„Ca actriță am făcut, la început, foamea. Nu aveam bani de mâncare. Aveam un parbriz de slănină, că așa-i ziceam, parbriz, în frigider, din care am mâncat, alături de colega mea, două săptămâni. Slănină, muștar, usturoi. Nici pâine nu aveam, de unde bani”, a declarat Paula Chirilă.