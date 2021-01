Răul se ține lanț de persoanele apropiate ale Loredanei Chivu. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ana Maria Mocanu

Deși nu publică prea des fotografii împreună pe rețelele de socializare, cele două foste asistente TV sunt foarte bune prietene.

Recent, Loredana Chivu a mărturisit cu ce probleme de sănătate se confruntă, iar alături de ea a fost Ana, care i-a fost aproape în cele mai cumplite momente din viața ei.

Cu ce probleme se confruntă Loredana Chivu, prietena Anei Mocanu

Frumoasa blondină a apărut alături de cea mai bună a iei în platoul emisiunii Antena Stars, unde a vorbit despre problemele sale de sănătate.

Loredana Chivu este o figură cunoscută în showbiz-ul românesc, iar în ultima perioadă a stat pe buzele tuturor. Aceasta a mărturisit că era să își piardă viața pe masa de operații și că suferă de septicemie.

"Am făcut septicemie, am avut tensiunea 6, am fost internată șapte zile în spital și era să mor pe masa de operție. A ajuns să fie ceva general în momentul e față. Foarte speriată sunt! Îmi tremură mâna pe microfon, nici măcar nu știu să vorbesc despre asta", a spus Loredana într-un interviu pentru Antena Stars, unde se afla alături de Ana Maria Mocanu.

Fosta asistentă TV a mai spus că se luptă de nouă luni cu aceasta boală, mai mult de atât, Loredana a fost găsită în casă incoștientă de medici recent. Aceasta a fost inconștientă timp de o oră, iar medicii de pe ambulanță i-au spus să își facă câteva analize amănunțite. Vedeta s-a mai confruntat și în trecut cu durerile de rinichi, însă a trecut cu bine peste ele.

"Este o problemă de sănătate foarte gravă. S-a ajuns foarte departe! S-a ajuns în punctul în care în momentul de față nu am o soluție, atât de grav este!", a spus Loredana Chivu.