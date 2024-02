Ce pedeapsă primește Micutzu pentru scandalul de stradă în care a fost implicat în 2021. Cosmin Nedelcu scapă de urmărirea penală

Micutzu scapă de urmărirea penală în dosarul de amenințare, după ce în vara lui 2021 a fost implicat într-un scandal pe Calea Victoriei. Totuși, Cosmin Nedelucu va primi o pedeapsă: muncă în folosul comunității.

Procurorii au înlocuit urmărirea penală a lui Micutzu cu o măsură mai blândă, considerând că infracțiunile pe care actorul de comedie le-a comis nu sunt printre cele mai grave. Hotărârea vine la 2 ani și jumătate de la altercație, potrivit Antena 3 CNN.

Ca pedeapsă pentru cele întâmplate în acea noapte, Cosmin Nedelcu va face muncă în folosul comunității. Micutzu va lucra fără să fie plătit timp de 30 de zile la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Sectorul 4.

Micutzu a fost implicat într-un scandal pe Calea Victoriei, în urmă cu 2 ani și jumătate

În 2021 Cosmin Nedelcu a fost protagonistul unui scandal în mijlocul nopții, în București, după ce a fost jignit pe stradă. Comediantul a răspuns după ce a fost jignit de un grup de trecători și s-a ajuns la bătaie.

Comediantul Cosmin Nedelcu, cunoscut cu numele de Micutzu a fost implicat în vara lui 2021 într-un scandal pe Calea Victoriei. Actorul a ajuns la secția de poliție, după ce geamul unei terase a fost spart, în timpul altercației.

„În noaptea de 15 /16 august 2021, în jurul orei 00.00, prin apel 112, Secția 1 Poliție a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că în fața unui magazin de pe raza de competență a secției, mai multe persoane sunt implicate într-un conflict. La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiștii, care au identificat persoanele implicate și le-au condus la sediul subunității. Din primele date a rezultat ca în jurul orei 23.50, dintr-un grup format din 5 persoane, 4 adulți și un minor, aflat în fața unui magazin, un bărbat ar fi adresat anumite cuvinte unui trecător. „Acesta ar fi fost deranjat de cele auzite și a început să se certe cu cel în cauză. Cu intenția de aplanare a situației, au intervenit alte doua persoane, un bărbat și o femeie. Conflictul verbal a degenerat, iar un geam al magazinului a fost spart. În cauză au fost declanșate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și lovire sau alte violențe. 4 bărbați au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 200 de lei (fiecare), conform prevederilor Legii nr 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, pentru adresarea de expresii jignitoare”, au anunțat polițiștii, într-un comunicat, la vremea respectivă.

„Pur și simplu mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia. Am depus plângere toţi trei (n.r. el, iubita și un amic) şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria. Băiatul ăsta care mă înjura a început să facă nişte miştouri d-astea de bun simţ moment în care eu am mers mai departe şi i am arătat un deget, lucru care l-a supărat şi mai tare. Și omul, din spate, a început să mă înjure", a declarat și Micutzu la vremea aceea.