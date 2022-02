Ce pensie are Tudor Gheorghe la 76 de ani. Banii pe care îi primește artistul de la stat pentru munca sa: „Este o pensie bună”

Tudor Gheorghe este o comoară a muzicii românești și unul dintre cei mai îndrăgiți ariști, reunoscuți și peste hotare pentru măiestria talentului. El a vorbit într-un interviu pentru Antena 3 despre pensia pe care o primește acum, la vârsta de 76 de ani, din partea statului român, după ce “a slujit” arta.

Ce pensie are Tudor Gheorghe la 76 de ani: „Pentru un artist este o pensie bună”

Artistul a vorbit despre perioada dificilă pe care o traversează România în plină pandemie și crizele care au îngenunchiat țara noastră. Acesta s-a arătat modest în fața camerelor, așa cum și-a obișnuit ascultătorii, și a spus că este mulțumit de suma pe care o primește lunar, ba chiar primește ajutor de la copii pentru facturile venite: „Nu ştiu despre ele. Mi le plătește fiul”.

„Am marea șansă că nu am noțiunea lor. Nu ştiu despre ele. Mi le plătește fiul. Ei se ocupă, eu nu am noțiunea banilor”, spune el.

„Am o pensie bună asigurată de la stat, cred că vreo 3.000 de lei liniștiți dacă îmi şi măresc acum. Pentru un artist este o pensie bună”, a declarat Tudor Gheorghe la Antena 3.

Artistul a vorbit Și despre momentele dificile prin care trece România: „Nu cred că ne ţine cineva. Că vezi doamne, de afară ni se pun piedici. Nu. Noi suntem cu cozile noastre de topor, noi suntem cei care ne-am vândut ţara şi am făcut-o pe gratis pentru interese meschine, minore ale unor indivizi care, este adevărat că s-au îmbogățit şi ei şi copiii şi strănepoții lor, şi nu o să-i judece nimeni, din păcate.

Dar asta este viaţa. Eu cred însă că această ţară mai are resurse, nu din punct de vedere material. Că resurse există sub pământul ăsta.

Se ştie că avem gaze, avem potențial energetic foarte mare. Avem un potențial creator extraordinar. Asta trebuie speculat, cu asta trebuie noi să ne ducem în străinătăţuri”, spune maestrul Tudor Gheorghe.

Tudor Gheorghe, despre momentul dificil din cariera sa. De ce a fost supus unei doze controlate de heroină

Tudor Gheorghe a povestit cu lux de amănunte ce a simțit și ce a văzut când a consumat heroină, în calitate de actor.

„Eu sunt actor la bază și m-am gândit dacă o să joc vreodată rolul unui drogat. Am rugat doi medici în Long Island, lângă New York, și mi-au injectat heroină. I-am rugat să mă filmeze în timp ce mă manifestam. Am fost civilizat. Am pupat mâna gazdei, Luiza, și m-am dus la culcare. M-am dezbrăcat și m-am culcat în cadă. Îngeri de argint zburau în jurul meu, le făceam cu mâna. M-au scos din cadă, m-au îmbrăcat în pijama și m-au băgat în pat. M-am trezit noaptea cu o sete și o poftă de dulciuri…”, a mărturisit Tudor Gheorghe.

„A doua zi mă durea aerul din jurul capului. Mi-au spus că trebuie să îmi mai facă o doză mai mică dacă vreau să îmi revin. Am zis că nu. Mi-e groază și când mă gândesc. Le-am spus să nu mai conteze pentru mine când e vorba de droguri. Mă uit la cei care consumă azi și nu îmi dau seama cum se poate”, a recunoscut muzicianul.

Tudor Gheorghe este un cântăreţ, compozitor şi actor român, născut pe 1 august 1945, în comuna Podari, judeţul Dolj. Este unul dintre cei mai mari artişti ai tradiţiei româneşti, reuşind de fiecare dată să prezinte concepte noi în concertele pe care le susţine şi să reinterpreteze într-o manieră originală moştenirea românilor.

