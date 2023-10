Irinel Columbeanu, în vârstă de 66 de ani, a făcut o schimbare majoră în viața sa, mutându-se într-un azil de bătrâni acum aproximativ două săptămâni. Ce pensie va primi de la stat.

Fostul miliardar a luat această decizie singur, întrucât nu mai dispunea de mijloacele necesare pentru a-și susține cheltuielile de trai. Situația financiară a lui Irinel Columbeanu s-a deteriorat considerabil, iar acum așteaptă cu nerăbdare să primească prima sa pensie.

Ce pensie va primi Irinel Columbeanu de la stat. Suma nu acoperă cheltuielile azilului și poate fi dat afară în viitor

Proprietarul azilului pentru vârstnici unde locuiește Irinel Columbeanu a dezvăluit că acesta se află în incapacitatea de a plăti costurile cazării acolo. Fostul om de afaceri nu a beneficiat până acum de o pensie, iar primii bani pe care îi va primi de la stat vor fi încasați abia peste o lună. Chiar dacă situația sa financiară este una dificilă, Irinel Columbeanu a găsit liniștea în azil și afirmă că a luat cea mai bună decizie pentru el.

„Nu am pensie acum, până la sfârșitul anului am să primesc și prima pensie. Eu sper că în luna octombrie cumva, sau noiembrie. Dau o bere la prima pensie și sper să o bem împreună', a mărturisit Irinel Columbeanu, potrivit viva.ro, într-un podcast.

Cu toate acestea, proprietarul azilului din Ghermănești a subliniat că Irinel Columbeanu nu dispune de resursele necesare pentru a acoperi costurile lunare ale azilului, care se ridică la 3000-4000 de lei. Cu toate acestea, datorită unei vechi prietenii și a cunoștinței îndelungate dintre proprietar și Irinel, acesta nu poate să-l dea afară din azil.

„El acum trăiește dintr-o pensie de nici 20 de milioane, de unde să aibă bani să plătească?! Speră să-l ajute prietenii, cei de la televiziune (că el niciodată nu a cerut bani ca să vină în emisiuni), și domnul Becali, în ultimă instanță.

Tot Gigi Becali a dat bani și pentru Zina, vreo 10.000 de euro, pentru că nici la ea nu avea cine să plătească azilul. Acum eu sunt într-o situație ingrată, pentru că nici nu pot să dau un om afară în așa stare, nu mă lasă inima, dar nici să-l țin la infinit fără bani nu am cum. Mi-e imposibil. Îl țin și eu gratis o lună-două!Eu îl cunosc pe Irinel și ne leagă o prietenie sinceră, pentru că și tatăl lui a fost tot la noi internat, pe ultima perioadă a vieții. Nu puteam să nu-l găzduiesc atunci când am aflat în ce stare este și că are nevoie de ajutor de urgență', a declarat Ion Cassian pentru Click!

Ce spune Irinel Columbeanu despre situația lui:

„Sunt foarte liniștit. Asta e ceea ce am căutat. Sunt mai liniștit aici decât eram până acum. M-a vizitat fosta mea iubită Oana și sper să mai privesc vizita unor prieteni buni. Irina și Monica m-au sunat.În fiecare dimineață eu așa mă trezesc, cu Imnul României. Când îl aud, mă trezesc și știu că e timpul să ies aici la aer curat și să petrec clipe foarte plăcute, inclusiv cu cei care sunt găzduiți aici.Fiecare zi începe cu Imnul și se termină în cameră, unde mă uit la televizor până dimineața când aud din nou Imnul și mă trezesc. Stau singur în cameră, mă simt foarte bine aici. Sper să îmi găsesc și liniștea sufletească ca să mai scriu o carte.”, a mai spus Irinel Columbeanu în același intervu.

„Nu mi-a trecut prin gând niciodată că voi ajunge într-un centru pentru seniori, dar eu nu consider că e vreo decădere sau vreo problemă, ci cred că așa a vrut Dumnezeu.Nu doar cu asta, cu toate care mi s-au întâmplat. Până la urmă a fost mai bine așa și pentru mine și pentru Irina și pentru Monica, cred eu',a mai povestit fostul afacerist.