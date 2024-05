Ce regretă Cristian Boureanu după căsnicia încheiată cu Valentina Pelinel și mai multe relații eșuate: „Nu-mi pasă ce spune lumea”

Cristian Boureanu a vorbit, recent, despre viața lui personală și a dezvăluit care e marele său regret, după ce s-a iubit cu multe femei frumoase. Iată ce declarații făcut fostul politician la Xtra Night Show!

Cristian Boureanu este considerat un adevărat ”Don Juan” al showbizului românesc și s-a afișat, de-a lungul timpului, la brațul multor femei frumoase. A reușit să ajungă în fața ofițerului stării civile de două ori, însă ambele căsnicii au fost sortite eșecului.

Deși se declară împăcat cu alegerile făcute, fostul politician român are un mare regret. Prezent în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Cristian Boureanu a făcut mai multe declarații personale, după o absență îndelungată.

Ce a spus Cristian Boureanu despre fostele relații

Cristian Boureanu s-a retras din politică și din viața publică, însă a avut o apariție rară în cadrul emisiunii Xtra Night Show. Omul de afaceri a avut mai multe experiențe amoroase în trecut, însă mărturisește că nu ar schimba nimic, deoarece totul a fost pentru el ca o lecție.

„Îmi amintesc că cu Laura m-am mutat împreună după trei săptămâni. Cu Valentina tot așa, a venit vreo trei zile în București, apoi ne-am mutat după o lună la New York. Nu m-am grăbit la măritiș. Eu cu mama Ioanei am stat împreună vreo trei ani de zile, chiar patru, ne-am despărțit o perioadă, apoi ne-am reîntâlnit și am făcut-o pe Ioana. Cu Valentina am stat împreună până să o cer de soție, un an și jumătate, un an și opt luni. Cu Laura am stat și mai mult. Au fost perioade lungi. Eu mereu am spus că oamenii evoluează diferit și nu suntem la fel. Am fost întrebat dacă o mai alegeam pe mama Ioanei la câte s-au întâmplat. Cu informațiile de atunci, cu mintea… și eu eram alt om. Apoi au apărut anturajele diferite, dorințe diferite de la viață. Femeile se schimbă într-un ritm, bărbații în altul.”, a spus Cristian Boureanu la Xtra Night Show de la Antena Stars, citat de Spynews.

Cristian Boureanu: „Am un regret”

Cristian Boureanu a vorbit în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars și despre regretul cu care a rămas, după ce s-a iubit cu atâtea femei frumoase. Fostul politician a mărturisit că îi pare rău că nu are mai mulți copii, deși ar fi avut ocazia.

„Totul s-a schimbat. Tații noștri cunoșteau alte șapte femei, iar acum deschizi internetul și găsești într-o zi 2.000. Posibilitățile sunt altele, mai ales în orașele mari. Dacă vrei să divorțezi, toată lumea își permite să își ia o garsonieră dintr-un salariu la corporație, se găsește. Și tentațiile sunt mult mai mari. Existau și înainte, dar nu erau la vedere. Mie nu-mi pasă ce spune lumea, că altfel eram foarte nefericit. Am un regret, toți copiii pe care am avut ocazia să-i fac și nu i-am făcut.”, a adăugat fostul politician, potrivit sursei citate mai sus.

Cristian Boureanu a fost căsătorit de două ori. Prima lui soție, Irina Boureanu, este singura care l-a făcut tată pe omul de afaceri, cei doi având o fiică, pe Ioana.