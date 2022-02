Ce relație a existat între Elena Merișoreanu și Ion Dolănescu în tinerețe. Artista a oferit informații surprinzătoare

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste de muzică populară de la noi din țară. Cântăreața impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale impecabile și talentul remarcabil.

Telespectatorii o văd des pe micile ecrane ale televizoarelor, însă foarte puțini știu detalii despre viața sa personală. În cadrul unui interviu, Elena Merișoreanu a povestit despre legătura pe care a avut-o cu Ion Dolănescu, dar și despre un fost partener cu 15 ani mai tânăr.

Elena Merișoreanu a vorbit despre relația cu Ion Dolănescu

Artista de muzică populară a dat cărțile pe față în ceea ce privește viața amoroasă în cadrul unui podcast . Elene Merișoreanu a declarat faptul că nu a vrut niciodată să se implice într-o relație cu colegii săi din industria muzicală.

„Nu am vrut niciodată să mă încurc cu muzicanți. Nu am avut niciodată un iubit cântăreț”, a mărturisit ea, conform Antena Stars .

Întrebată dacă s-a îndrăgostit de celebrul Ion Dolănescu, artista a oferit un răspuns sincer. Elena Merișoreanu a mărturisit că legătura dintre ea și cântărețul de muzică populară a fost una de prietenie.

„Era frumos rău. El i-a spus că gura lui Mariei Ciobanu, că singura cu care nu a avut o relație, pe lângă prietenie, e Meri.”, a declarat ea.

Elena Merișoreanu, despre căsnicia pe care o are acum

Cântăreața de muzică populară se mândrește cu o căsnicie cât o viață de om: „Nu am regrete. Și nu vreau să-i mai cer nimic lui Dumnezeu, nici sănătate nu vreau să-i mai cer că mi-a dat prea multă și poate n-am prețuit-o. Mi-a dat prea multe. Mi-a dat un bărbat bun, căsătorie neîntreruptă de aproape 48 de ani”

Elena Merișoreanu a dezvăluit că și-a cunoscut soțul în perioada în care acesta se afla în practica, chiar în Valea Jiului.

„Era în practică și se împrietenise cu cumnată-miu, cu bărbatul lui sor-mea.”, a mai povestit ea, vizibil mândră.

Elena Merișoreanu s-a confruntat cu probleme grave de sănătate

În luna august a anului 2021, Elena Merișoreanu a fost supusă unor operații din cauza problemelor de sănătate. La cei 73 de ani, cântăreața de muzică populară a suferit o operație la picior, dar și una de colecist.

În cele din urmă, artista necesită o operație și la cel de-al doilea picior: „Cu piciorul operat simt că zbor cu el, dar celălalt trebuie să-l operez. O să mă operez, văd că operația nu este grea. Recuperarea este mai grea, dar trece. Am programat-o, dar mai durează puțin, pentru că am fost operată de fiere și, dacă am avut anestezie generală, trebuie să treacă, totuși, câteva săptămâni bune”, a declarat artista pentru cancan.ro.

„Doctorii tot îmi spun să mă operez pentru că s-a cam degradat piciorul meu și mă cam deranjează. Cred că luna viitoare în mod sigur mă voi opera. Ieri mi-am făcut și eu vaccinul ăla că trebuie să mă feresc. Făcându-mi vaccinul mă simt bine și aștept să-l fac și pe al doilea. Mă simt în siguranță”, a mai spus ea în urmă cu aproximativ un an, la Antena Stars.

