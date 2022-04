Ce relație are Ștefan Bănică cu cei trei copii ai săi. Ce destăinuiri a făcut despre familia sa

Ștefan Bănică este un părinte mândru. Artistul are trei copii minunați, o față și doi băieți, cu care se luadă ori de câte ori are ocazia. Deși este foarte discret și nu vorbește des despre familia sa, prezentatorul de la Dancing on Ice - Vis în doi a oferit informații neștiute despre relația cu Violeta, Radu Ștefan și Alexandru.

Cântărețul a dezvăluit modul în care și-a educat cei doi băieți și fiica, spunându-le că trebuie să muncească pentru un viitor de succes. Acesta le-a mărturisit de mai multe ori că „banii nu cresc în copaci”.

În ce relații se află Ștefan Bănică cu cei trei copii ai săi

În interviul pentru viva.ro, Șrefan Bănică a povestit că și-a învățat cei trei copii să fie familiști și să nu renunțe niciodată la familia lor: „Aşa cum ţi-am mai zis, le-am insuflat ideea de familie, de unitate, faptul că multe lucruri se pot schimba în viaţa asta, dar mama, tata şi fraţii – niciodată. Mă bucur că toţi trei o iubesc nespus pe mama mea, pe bunica lor, care are o răbdare ieşită din comun şi un mod cald de a te face să înţelegi lucrurile, care la ea par clare şi simple. Şi, așa cum m-a învăţat pe mine, îi învaţă şi pe ei, care o adoră, pur şi simplu. Şi atunci, prin mama mea, această idee de familie este şi mai puternică.”

De asemenea, artistul dezvălui că are o relație specială cu fiecare dintre cei trei copii ai săi, chiar dacă Radu Ștefan și Violeta au luat-o deja pe „drumul lor”.

„Fiecare dintre copiii mei are drumul lui, iar eu voi fi acolo să-i sprijin atunci când au nevoie. Radu Ştefan s-a desprins deja pe drumul lui. Violeta, deşi are 14 ani, ştie exact ce vrea să facă. Iar cu Alexandru am un sentiment care nu ştiu de unde vine, dar care îmi dă o siguranţă plăcută, că se va descurca în orice şi-ar propune. Cred că nu înveţi foarte multe ascultând poveşti, indiferent că sunt ale părinţilor tăi sau ale altora, ci făcând, trecând prin experienţele proprii.

Ca părinte, sunt dator să menţin un echilibru în drumul pe care şi l-a ales copilul, ca şi când aş fi cele două rotiţe ajutătoare de la prima bicicletă. Copilul îşi alege singur direcţia. E foarte important să se simtă liber şi protejat, în acelaşi timp.”, a mai povestit el, vizibil emoționat și mândru.

Ce sfaturi i-a dat Ștefan Bănică fiului său mai mare după ce acesta și-a deschis propria afacere

Radu Ștefan, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică, și-a deschis deja propria afacere. Tânărul s-a decis să investească bani într-o cafenea, iar tatăl său l-a sprijinit în tot acest timp.

„Le-am explicat copiilor mei, de când erau mici, că banii nu cresc în copaci şi că tot ce au, material, se datorează muncii părinţilor lor. Şi atunci, atâta timp cât stăm împreună, până când vor fi majori, munca asta trebuie respectată. Că nu ni se cuvine nimic de la sine.

Nu-mi plac copiii de bani gata, care apar pe reţelele sociale cu tot felul de maşini, ceasuri, haine de firmă dobândite de la părinţii lor şi care, de fapt, nu sunt ale lor, ci ale părinților. Şi atunci e clar că, nefiind muncite de ei, nu au cum să le aprecieze la valoarea reală. Dar sunt şi puști care reuşesc să facă asta pe banii lor, pe munca lor, ceea ce e cu totul altceva.”, a mai dezvăluit Ștefan Bănică, conform sursei citate.

