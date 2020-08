Îţi mai aduci aminte de Eduard și Lavinia, foștii concurenți de la "Mireasă pentru fiul meu"? Ce s-a ales de viaţa lor, după încheierea showului

”Atunci când noi, părinții tăi, ne-am rugat Cerului să ne lumineze cărările, ne-a trimis în viețile noastre, cea mai mare și strălucitoare steluță , pe tine Carolina Jacqueline! Ești inimioară din mine și suflețel din tati. Să ne trăiești fetița noastră creață, cu ochii de smarald!”, a scris Lavinia pe pagina de Facebook.

Relația dintre Eduard și Lavinia nu a fost mereu plină de lapte și miere. Cei doi au trecut prin momente dificile, chiar și în timpul emisiunii, când el declara:

„E frumoasă, e dulce, dar s-a întâmplat ceva. Am ajuns într-un impas şi nu mă lasă să trec mai departe. Ea e foarte sensibilă şi ştiu că ţine la mine. Dacă vom continua, ea mă va iubi foarte mult. Mi-e frică să n-o fac să sufăr. Nu cred că o pot iubi aşa cum merită. Am vorbit şi cu ea şi cu băieţii. Avem o vârstă. Nu mi-am bătut niciodată de o femeie. De duminică sunt pe gânduri”, îi mărturisea Eduard unui concurent.

Cea care a ținut relația a fost însă Lavinia, care nu a avut de gând niciodată să renunțe la alesul ei. „Eu sunt convinsă de faptul că de vină este stresul. Toate cuplurile au fost într-un impas. Nici eu nu sunt îndrăgostită de el, pentru că suntem împreună de numai 3 săptămâni. Eu cred că are nevoie de cineva care să-i fie alături. Orice s-ar întâmpla, eu îi voi fi alături, nu e capăt de drum”, a declarat Lavinia, iar acest lucru se vede și în ziua de azi.