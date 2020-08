Imagini rare cu Alina Eremia și iubitul ei! Cum s-a afișat artista alături de jumătatea ei. Imaginea unică i-a topit pe fani

Alina Eremia și-a prezentat prietenul din luna ianuarie

Alina Eremeia l-a prezentat în mod oficial pe iubitul ei încă din luna ianuarie a acestui an, însă l-a ținut mai mult pitit. Pe de altă parte, la începutul anului, Alina Eremia a trăit momente mai puțin plăcute când a trebuit să se opereze la nas.

„Sunt ok. Operația de deviație de sept a fost una reușită. Deși am amânat-o foarte mult timp, trebuia să o fac de acum mulți ani. Foloseam picături de nas în fiecare zi timp de 20 de ani. Se agravase, nu își mai făceau efectul. Rezultau nopți nedormite și migrene. Au apărut complicații, am făcut rinită cronică. Mi-a fost teamă, știam de metodele clasice de operație și de asta am evitat mult timp să fac asta. Tehnologia a evoluat, și acum operația e mult mai puțin agresivă. Recuperarea este mult mai rapidă, mai ușoară. Sunt multe avantaje”, povestea Alina Eremia.