Ce s-a întâmplat cu actorul din Expertul, show-ul pe care niciun bărbat nu l-a ratat. Cum arată acum Sammo Hung

Recent, celebrului regizor și maestru al artelor marțiale i s-a înmânat un premiu pentru cariera sa de-o viață, de peste 200 de filme, scrie Hollywoodreporter.

Cum arată acum Sammo Hung. Regizorul are 71 de ani

A fost un star de mic copil, apoi a fost asistentul unuia dintre cei mai mari regizori de acțiune din Hong Kong, King Hu, a fost regizor de cascadorii, sprijinindu-l pe actorul Jackie Chan.

În vârstă de 71 de ani, Sammo Hung a ajutat la punerea în scenă a unei combinații de film de succes: comedia îmbinată cu acțiunea. A ajuns regizorul propriilor proiecte, iar acum, la vârsta a treia, tocmai ce a jucat într-un film de arte marțiale.

Martial Law (Expertul, 1998) a fost cel mai bine primit de public, Sammo Hung fiind singurul asiatic constant în prime-time în televiziunea americană, scrie Filmnow.ro.

Martial Law a fost un serial TV american de acțiune și aventură, difuzat în perioada 1998-2000.

De-a lungul timpului, organismul lui Sammo Hung a fost, încet-încet, afectat, mai ales după ce a suferit o operație la genunchi în 2017, care l-a lăsat într-un scaun cu rotile timp de doi ani, scrie Todayonline.com.

La acea vreme, având 68 de ani, regizorul și-a revenit, urcând din nou pe scenă pentru a-și primi premiul, fără să aibă nevoie de un ajutor. În alte fotografii, actorul a părut destul de slab fizic, însă fanii nu și-au făcut griji, mai ales că medicii i-au recomandat să mai dea jos 18 kilograme și să aibă un stil de viață mai echilibrat.

„Scena cinematografică a fost cu adevărat liniștită în ultimii trei ani, iar pentru filmele de acțiune nu s-au întâmplat multe lucruri în ultimii cinci-șase ani. Din 2020, s-a simțit atât de liniștit și pentru mine, aproape ca și cum aș fi un outsider al scenei filmului.

Așa că, atunci când am fost anunțat de premiul pentru întreaga carieră, m-am simțit cu adevărat surprins și fericit pentru că am simțit că oamenii încă mă cunosc și asta validează munca pe care am depus-o până acum.

Știi, când am intrat în industria filmului, nu m-am gândit niciodată la un „premiu pentru întreaga carieră”. Nu m-am gândit la niciun premiu. În fiecare zi, în munca mea, mă gândeam să fac tot ce pot să fac și cum aș putea face lucruri foarte bune. Asta am făcut în fiecare zi de când am început”, a povestit el pentru Hollywoodreporter.

Sammo Hung și Jackie Chan, prieteni de peste 40 de ani

Jackie Chan și Sammo Hung sunt doi dintre cei mai influenți practicanți ai artelor marțiale din industria filmului. Sunt prieteni de peste 40 de ani, de când s-au cunoscut la Academia de Dramă din Beijing, China, scrie Asianjournalusa.com.

Ambii au jucat în unele dintre cele mai emblematice filme cu arte marțiale din toate timpurile. De asemenea, au regizat și produs mai multe filme împreună, precum Karate Kid (III).

Prietenia lor nu a fost mereu doar lapte și miere, ci au existat neînțelegeri și discuții. Cu toate acestea, ei au reușit întotdeauna să repare lucrurile și să rămână prieteni apropiați. În ultimii ani, atât Jackie Chan, cât și Sammo Hung s-au retras din filmele cu arte marțiale, dar continuă să lucreze împreună la alte proiecte.

