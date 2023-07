Ce s-a întâmplat cu Dana Roba când a ajuns la un salon de înfrumusețare. Singura procedură pe care a putut să și-o facă

Dana Roba s-a dus la un salon de înfrumusețare pentru manichiură și pedichiură. Femeia a supraviețuit unui atac care i-a provocat răni aproape incompatibile cu viața și a lăsat-o în imposibilitatea de a-și putea folosi mâinile pentru moment. Cum arată.

Dana Roba a trecut prin clipe cumplite, după ce a fost atacată de soțul său în somn cu un ciocan. Aceasta a ajuns la spital în comă și a fost supusă operațiilor. Ea a mărturisit în nenumărate rânduri că medicii nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire, însă astăzi, la o lună de la invident, o vedem pe picioarele sale încercând să și reia viața de la capăt, ccu greu, însă, pentru că rănile i-au mutilat corpul și e necesar să fie supusă la mai multe intervenții chirurgicale.

Dana Roba a fost la un salon de înfrumusețare

Revenită acasă la fetițele sale, Dana Roba încearcă să facă activități care să o ajute să reintre într-un normal, cât de cât. Ea mărturisit pe Instagram că a fost la un salon de înfrumusețare pentru a-și face unghiile, deși le are în ghips și nu le poate folosi. Degetele nu sunt puse în ghips, ci stau la suprafața materialului. Ea a fost la un salon de manichiură: „Dragile mele, vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care le-am primit de la voi. Am primit undeva la 100.000 de mesaje, bineînțeles că nu am apucat ă le deschid pe toate și nici nu voi apuca să le pot deschide pe toate, doar că ce este important pentru mine este că voi sunteți aici și îmi scrieți în fiecare zi (...)

Azi dimineață am ieșit din casă și am vrut să mă duc la manichiură, pedichiură ca să îmi mai ies din starea asta de neputință, pentru că nu îmi este tot una să mă uit în oglindă și să mă văd fără păr și cu aceste crăpături în frunte, îmi este foarte greu, dar Dumnezeu îmi dă putere să trec peste și cu siguranță el mă va vindeca.

Mi-am pus încrederea doar în el. Dacă el nu a îngăduit să mor sau dacă el nu a îngăduit să rămân într-un scaun cu rotile și pot să merg pe picioare pentru mine este deja foarte mult! Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru viața mea", a spus Dana Roba.

Ea a mărturisit că vrea să se simtă din nou frumoasă și să aibă grijă de ea însă singură nu poate de aceea cerut ajutorul oamenilor. Din nefericire însă problemele sale sunt departe de a se fi terminat. Make-up artistul spune că are dureri foarte mari la picior și se va duce la medic pentru a vedea ce are de făcut.

„Ce vreau să specific este că piciorul meu drept este într-o stare destul de gravă pentru că mă doare de vreo trei zile foarte tare. Mâine mă voi duce de urgență la doctor să vedem dacă va trebui pus în ghips și piciorul drept. Eu sper să nu, dar dacă va trebui, voi asculta de medici. Recomandarea medicilor este cea mai bună. Repet, nu-mi este tot una să mă văd cu aceste crăpături pe frunte, dar cred ca Dumnezeu este de partea mea și este alături de mine. Mă doare sufletul că nu mă pot duce la lucru și că mâinile sunt într-o stare atât de gravă", a mai spus ea.

