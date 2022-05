Ce s-a întâmplat după ce Jador n-a fost lăsat să cânte la Filarmonica Banatul Timișoara. Ce a făcut Micutzu în instituție

Micutzu și-a făcut intrarea pe scenă, pe ritmurile piesei „Dau moda” a lui Jador. Astfel, comediantul a adus muzica înregistrată a manelistului în instituția în care Jador nu a fost primit să cânte. Imaginile au fost publicate de Micutzu pe rețelele sociale:

„E bună și libertatea de exprimare. Filarmonica Banatul Timișoara. P.s. Mulțumim din suflet, timișoreni. A fost absolut minunat!”, a scris Micutzu în dreptul videoclipului publicat pe Facebook.

Cum și-a explicat Micutzu gestul de a pune manele la începutul spectaolului său, la Filarmonica Banatul Timișoara

Comediantul a susținut un spectacol de stand-up și și-a făcut o intrare de zile mari în scena Filarmonicii: „Lăsați-o până la capăt”, a spus comediantul, în timp ce în sala de spectacol răsunau manele.

„A zis cineva pe Facebook îi lăsați pe ăștia? Și noi am spus corect”, a explicat Micutzu alegerea muzicală de la încpeutul serii. În sală s-au auzit hohote de râs.

Fanii de pa Facebook al lui Micutzu l-au complimentat pentru comediant pentru sarcasmul său:

„Până la urmă a ajuns Jador să cânte la filarmonica din Timișoara. Bravo pt sarcasm

Jador a fost razbunat. Victorie!

Frumos gandit! Bravo Cosmine! Respect!”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani în dreptul videoclipului publicat de Micutzu.

Jador, acuzații dure, după ce a primit vestea că nu va mai cânta la Filarmonica Banatul TImișoara

Jador ar fi trebuit să susțină un concert de manele într-o instituție de cultură din Timișoara, însă programarea acestui eveniment a iscat un adevărat scandal. Astfel, cererea de închiriere a Filarmonicii Banatul Timișoara a fost ulterior respinsă, deși biletele s-ar fi scos deja la vânzare.

La scurt timp după ce a fost anunțat faptul că jador nu va mai susține un concert la Filarmonică, manelistul a publicat un videoclip prin care a mărturisit că se simte discriminat și l-a acuzat pe primarul Timișoarei de rasism.

“În ultima vreme, m-au sunat majoritatea televiziunilor din ţară pe subiectul că Filarmonica de la Timişoara nu m-ar lăsa pe mine să cânt acolo. Primarul am înţeles că nu a fost de acord şi cu o fată Roxana care a făcut consiliu special pentru ca Jador să nu vină acolo. Ce vreau eu să spun… Oricum nu o să mai vin acolo, în oraşul Timişoara nu o să mai vreau să cânt acolo, fiindcă mi se pare că sunt nişte oameni… da, sunt de etnie rromă…şi mă bucur că sunt… am făcut o facultate, domnul primar, am făcut un master, am încercat să-mi depăşesc condiţia pentru că e greu să pleci de pe câmp, cu oile şi să ajungi Jador…

Sper ca oamenii din Timişoara care discriminează ţiganii sau un gen muzical... nu ştiu ce discriminează oamenii ăştia pentru că nu-mi dau seama care este motivul principal, needucaţia mea, poate am părut prea negru şi îi deranjează, pentru că muzica pe care o fac nu găsiţi dezacorduri, greşeli gramaticale, ritmul vă deranjează?”, a spus Jador.

Ulterior, Dominic Fritz, primarul Timișoarei, i-a transmis și el un mesaj lui Jador.

