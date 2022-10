Ce sacrificiu a făcut soțul Georgianei Lobonț pentru artistă, deși părinții ei s-au opus căsătoriei lor: ”El a riscat”

Conform declarațiilor făcute de Georgiana Lobonț la Antena Stars, după nuntă, cei doi și-au cumpărat un apartament. Nu au putut să se bucure de el sau să îl închirieze, căci au fost nevoiți să-l vândă pentru a investi în cariera muzicală a Georgianei.

Ce sacrificiu a făcut soțul Georgianei Lobonț pentru artistă

Chiar proaspătul ei soț, Rareș Ciciovan a venit cu ideea să vândă apartamentul și să investească toți banii în cariera artistică a Georgianei Lobonț. Astfel, cei 41.000 de euro, scoși din vânzarea locuinței, au revenit promovării, videoclipurilor și ținutelor, pe care Georgiana le-a purtat în timpul filmărilor.

„Rareș s-a dedicat total carierei mele. După ce ne-am căsătorit, ne-am luat un apartament și am crezut că facem bani din chirii, ca investiție, pentru că acesta era un vis de-al nostru, să investim în imobiliare. Apoi, am vrut să vindem apartamentul și să investim în plan muzical, pentru că niciunul dintre noi nu mai practicam meseriile de bază, eu consilier juridic sau avocat și el stomatolog. Nimeni nu a știut că noi am vândut apartamentul. Noi, toți banii aceea i-am băgat în mine.

Adică, dacă se întâmplă ceva să ne despărțim… el a riscat, a băgat toți banii de la nuntă în mine. 41.000 de euro a costat apartamentul. Pe toți i-am băgat în promovare, am făcut cinci albume, i-am băgat în Facebook, în Youtube, în ținute, videoclipuri. Noi nu aveam o situație financiară, care să ne permită să ne susținem pe drumul cântecului. Lui i-a venit această idee și a zis că își asumă, că puteam să nu ne înțelegem, eram după cinci luni de căsătorie. Acum suntem pe plus, suntem mulțumiți. Deci lui îi mulțumesc din toată inima”, a declarat Georgiana Lobonț la Antena Stars.

Ba mai mult, pentru a fi totul bine, Rareș a renunțat la cariera de stomatolog pentru a deveni managerul Georgianei Lobonț.

Părinții Georgianei Lobonț s-au opus relației cu Rareș Ciciovan

Artista a mai mărturisit că părinții ei s-au opus căsătoriei cu Rareș Ciciovan. Aceștia considerau că erau prea tineri pentru un mariaj.

”Părinții mei nu au fost de acord să mă mărit. S-au opus. Îl vedeau pe Rareș… el era hotărât în ceea ce spunea și avea tot felul de idei de oameni maturi. Noi eram niște copii și probabil ei se gândeau că cine știe ce idei are, e un tânăr, nici nu au bani din ce să își facă ideile alea să se concretizeze și ziceau să mai stau, să îmi termin școala. Dar dragostea a fost foarte mare și ne-am căsătorit. Și uite că ne-a mers bine”, a mai spus Georgiana Lobonț la Antena Stars.

