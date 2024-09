Ce salariu a avut Simona Gherghe atunci când s-a angajat în televiziune. „Nu mi-a fost niciodată frică de sărăcie"

Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii Mireasa, are o carieră îndelungată în televiziune și a devenit rapid una dintre preferatele telespectatorilor datorită firii sale carismatice.

Simona Gherghe se poate considera o femeie norocoasă atunci când vine vorba despre viața personală, dar și cea profesională.

Cu o familie frumoasă aproape, care o susține necondiționat, Simona Gherghe este printre puținele prezentatoare TV care se bucură de munca ei. Chiar dacă începutul a fost greu și s-a angajat pe un salariu foarte mic, Simona Gherghe se bucură acum de roadele muncii sale.

Ce salariu a avut Simona Gherghe la începutul carierei sale

Într-un podcast la care a fist invitată de curând, faimoasa prezentatoare TV a dezvăluit cu ce sumă a început jobul în televiziune.

Când vine vorba de viața ei personală, Simona Gherghe foarte rar vorbește despre soțul și copiii lor și îi place să-și țină viața privată de ochii curioșilor și de lumina reflectoarelor. Ea postează foarte rar pe contul ei de Instagram imagini cu familia ei, dar vorbește despre ei ori de câte ori are ocazia.

Pe plan profesional, Simona Gherghe a avut o evoluție neașteptată, dar puțini știu că a început cu un salariu foarte mic. Prezentatoarea TV a dezvăluit că în urmă cu 22 ani, când s-a angajat, avea un salariu de 250 euro pe lună.

Suma este una extrem de mică, dar pentru că își dorea foarte mult să lucreze în televiziune, Simona Gherghe a perseverat și a ajuns acum să fie una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV.

“Aveam 11 milioane, asta însemna vreo 250 de dolari, cred”, a poevestit Simona Gherghe într-un podcast, potrivit Viva.

Chiar dacă la început de drum salariul ei a fost foarte mic și s-a mutat din orașul natal la București pentru acest job, unde i-a fost foarte greu, Simona Gherghe a povestit că nu regretă deloc deciziile luate în privința carierei ei.

„Nu mi-a fost niciodată frică de sărăcie. Nu am asta pentru că nu am fost niciodată un om foarte sărac sau foarte bogat. Mama psiholog la Socola, tata asistent de radiologie, am avut o viață decentă. (…) M-au învățat să-mi iau atât cât îmi trebuie. Sigur, nu mi-a fost foame, am avut, m-am încălțat, dar n-am avut belșug. (…) Salariul pe care am venit eu la București a fost unul infim, adică ceva pentru care poate nimeni, în ziua de astăzi, nu ar lucre”, a mărturisit Simona Gherghe, în cadrul podcastului citat de Viva.

