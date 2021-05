Ce se întâmpă cu Daniela Gyorfi după ce implantul mamar i s-a fisurat. Cântăreața trece prin momente dificile

Daniela Gyorfi a fost printre primele vedete care au apelat la chirurgia plastică, iar de curând a făcut şi cea de-a treia operaţie la sâni. Daniela Gyorfi spera să fie totul bine, dar trece din nou prin chinuri grele, iar problemele la sâni au reapărut.

Frumoasa cântăreață a mărturisit public la Acces Direct, că i s-a spart implantul mamar de la unul dintre sâni, astfel că este nevoită să-și schimbe din nou silicoanele.

”Trebuie să mă operez. Mi-a zis doamna doctor că trebuie să-mi scoată implantul. Îmi pune altul. Le fac mai mici acum, nu le mai vreau mari, pentru că mi-am dat seama, cu cât le ai mai mari, cu greutate... Când ești tânăr ți se pare cool, tare, dar după aceea îți dai seama că nu în asta constă frumusețea”, a spus Daniela Gyorfi la Acces Direct.

Daniela Gyorfi, din nou pe masa de operație după ce un implant mamar i s-a fisurat

Daniela Gyorfi străbate o perioadă extrem de dificilă! Celebra artistă a declarat că este nevoită să-și schimbe din nou silicoanele, după ce proteza de la unul dintre sâni i s-a fisurat. Conform spuselor ei, vedeta resimte dureri puternice, astfel că trebuie să se opereze cât de repede e posibil!

”După ce am născut-o pe Măriuca, am simțit că mă jenează și am mers la un control și s-a deplasat, tot așa, o proteză, mi-a ieșit din capsulă și a trebuit să mă operez neapărat. Acum opt ani am făcut a treia operație. Acum două-trei săptămâni și am simțit că este ceva în neregulă. Se simte, se vede, s-a deformat, se vede că este un pic fisurată, crăpată, sper să nu explodeze. Nu este cu lichid de curge, este o proteză care, cred eu, că are ceva mai vâscos, un fel de gel gros. Poate explodez, că asta mai trebuie”, a mai zis artista.

Daniela Gyorfi, una dintre primele femeie din România care și-au pus silicoane

Se spune că Mihaela Rădulescu ar fi prima diva de la noi care ar fi apelat la bisturiu ca să își îmbunătățească aspectul bustului. Chiar Daniela Gyorfi spunea într-un interviu că Mihaela i-a luat-o înainte la acest capitol. Mihaela Rădulescu a recunoscut însă mult mai târziu că și-a mărit sănii.

Daniela Gyorfi este una dintre primele vedete din România care și-au pus silicoane, în 1999. La vremea aceea, operațiile estetice erau un subiect tabu și puține erau persoanele publice de la noi care apelau la astfel de intervenții sau care erau suficient de sincere încât să recunoască asta.

”Deci, așa cum ai spus, în 2000, am fost una dintre primele artiste care au recunoscut că și-a făcut implant, pentru că nu mi se pare nimic rușinos sau deplasat. Atunci era altă tehnologie și cum aveam între 0 și 1, îmi puneam ciorapi, asta e situația, mi-am pus numărul 5, foarte mari și mi-am pus sub glandă, nu sub mușchi. Este clar că, punându-mi proteza, ei, fiind foarte grei pentru spatele meu și pentru greutatea mea, într-un an mi s-au lăsat nepermis de mult. Nu a fost nimeni de vină. Nu am mai putut să stau așa cu ei și m-am operat a doua oară și atunci i-am pus sub glandă. A fost dureroasă operația, dar au stat bine”, a declarat Daniela Gyorfi la Acces Direct.

Daniela avea 29 de ani atunci și, potrivit spuselor sale, tinerețea te determină să faci lucruri pe care ulterior le regreți.

Imediat după intervenție, cântăreața a pozat în Playboy, iar pozele au ieșit nu tocmai măgulitor. Și-a făcut o a două intervenție că să repare ce a stricat la prima, iar acum a ajuns la numărul 3. Daniela a simțit un regret enorm pentru că nu și-a putut alăpta fetiță din cauza silicoanelor.