„A fost ca o premoniţie”. Ce se întâmplă cu Florin Piersic, la șase luni de când n-a mai urcat pe scenă! „M-a sunat și mi-a spus”

„Sunt mai bine de patru luni de cand nu am pasit pe scena...in seara aceea de martie, in care toate spectacolele au fost suspendate, mergeam pe jos spre Teatrul National, aveam spectacol...Straini in noapte.

Actorul Florin Piersic pregătește fanilor o surpriză

Si am primit un telefon. Era Florin Piersic. M-a intrebat unde sunt si, stiind ca vrea sa repetam, asa cum facem inaintea fiecarui spectacol, i-am spus ca ajung in 5 minute. Mi-a spus atunci, si i-am simtit tristetea in glas, ca pot sa ma intorc din drum, nu mai putem juca. Era seara de 9 martie.