Ce semnificație ar ascunde, de fapt, rochița prințesei Charlotte, fiica lui Kate Middleton. A costat aproape 1000 de lei

Prințesa Charlotte a apărut în finala turneului de tenis de la Wimbledon purtând o rochie albastră, însă fanii casei regale britanice cred că ținuta ar avea o semnificație aparte.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY