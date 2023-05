Prințesa de Wales a cântat la pian în timpul spectacolului de deschidere a finalei Eurovision, notează BBC.

Kate Middleton, într-o apariție răvășitoare. Prințesa de Wales a apărut cântând la pian în finala Eurovision. Ce melodie a ales

Ea a cântat o piesă instrumentală, creată de Joe Price și Kojo Samuel, înregistrată în Crimson Drawing Room a Castelului Windsor la începutul acestei luni.

Soția prințului William a purtat o rochie albastră, creată de Jenny Packham, dar și cercei care i-au aparținut regretatei Regine Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Clipul de 10 secunde a apărut într-un spectacol al câștigătorilor Eurovision de anul trecut - Kalush Orchestra (Ucraina).

Acea performanță a inclus și contribuții de la Lord Lloyd-Webber, Sam Ryder, Ms Banks, Ballet Black, Bolt Strings și Joss Stone.

În filmulețul de deschidere a Eurovision, arată cum Orchestra Kalush cântă piesa câștigătoare a ediției muzicale din 2022 - Ștefania - la stația de metrou Maidan Nezalezhnosti din Kiev.

Participantul din Marea Britanie, Mae Muller, nu a reușit să reproducă succesul lui Sam Ryder anul trecut și a terminat pe locul 25, din 26.

Victoria Suediei înseamnă că va găzdui evenimentul de anul viitor.

Prințesa de Wales, care are pian de clasa a treia și știe teorie de nota a cincea, l-a însoțit anterior pe starul pop Tom Walker la pian în timp ce acesta a cântat melodia sa de Crăciun neauzită până acum, For Those Who Can't Be Here, în timpul unui spectacol de colinde pe care l-a găzduit în 2021 la Westminster Abbey.

Spectacolul, care a fost difuzat pe ITV în ajunul Crăciunului în acel an, a adus un omagiu muncii oamenilor „inspiraționali” care și-au servit comunitățile în timpul pandemiei.

Suedia câștigă, din nou, Eurovision

Finala Eurovision 2023 a fost câştigată de Suedia prin reprezentanta sa Loreen, prima artistă care aduce în ţară trofeul pentru a doua oară. "E copleşitor. Sunt atât de fericită. Asta este pentru voi. Mulţumesc!", a spus cântăreaţa emoţionată pe scenă, primind trofeul din partea Kalush Orchestra.

Finlanda a primit din partea publicului 526 de puncte, clasându-se pe locul doi, urmată de Israel cu 362 de puncte. A 67-a ediţie a concursului muzical european a avut loc la Liverpool, oraş care a găzduit concursul în locul Ucrainei, scrie News.ro.

Israelul a primit din partea publicului 185 de puncte.

Norvegia a primit din partea publicului 216 puncte. Finlanda - 376 de puncte. Ucraina a primit de la public 189 de puncte. Italia - 174.

Moldova a fost votată de 76 de ori.

Publicul a acordat Marii Britanii 9 puncte.

Cele 12 puncte din partea Australiei au fost destinate Belgiei.

Danemarca acordă un punct Marii Britanii şi 12 Suediei.

Cele 12 puncte ale Spaniei au revenit suedezei Loreen.

Israelul a acordat 12 puncte Suediei.

Suedia a acordat 4 puncte Marii Britanii şi 12 Finlandei.

Ucraina a acordat cele 12 puncte Suediei.

Marea Britanie a acordat 12 puncte Suediei.

Juriul din România a acordat 12 puncte Italiei.

Top cinci a fost format din: Suedia, Israel, Italia, Estonia, Finlanda.

