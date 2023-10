Ce soartă a avut Rolls-Royce-ul de 600.000 de euro al lui Irinel Columbeanu. Fostul afacerist făcea furori pe străzi cu el

Irinel Columbeanu a rămas fără nimic, după ce, în anii 2000, se mândrea cu o bijuterie pe patru roți în valoare de 600.000 de euro. Iată ce s-a ales de mașina de lux a fostului afacerist!

Irinel Columbeanu avea cândva lumea la picioare. Nu doar că toate femeile frumoase îi cădeau în brațe, dar se bucura și de o avere impresionantă și bunuri de lux.

Pe lângă Rolls-Royce-ul cu care „defila” pe străzi, fostul afacerist mai avea în garaj și un Bentley Continental, care îl făcea la fel de atrăgător pentru domnișoare, potrivit Cancan.

Însă, timpul s-a scurs, la fel cum s-a întâmplat și cu banii din conturile fostului milionar. Iată ce s-a ales de mașinile sale de lux!

Ce s-a ales de Rolls-Royce-ul de 600.000 de euro al lui Irinel Columbeanu: „Aveam nevoie de bani”

În cadrul unui live pe platforma de divertisment TikTok, moderat de Serghei Mizil, Irinel Columbeanu a dezvăluit ce soartă a avut Rolls-Royce-ul de 600.000 de euro.

Pentru a face rost de bani, fostul milionar a fost nevoit să vândă bijuteria pe patru roți pentru un preț de nimic. Mai precis, vânzarea mașinii de lux l-a lăsat pe Irinel Columbeanu cu o gaură enormă în buzunar, primind pe ea suma de 100.000 de euro:

„La o bancă germană, nu îi cunosc numele, s-a dus Rolls-ul. Atunci când aveam nevoie de bani, am rugat un prieten din Germania să mă ajute. Am făcut un credit și a garantat cu mașina, respectiv cu actele mașinii. Aveam Rolls-ul înmatriculat în Germania și când cineva m-a ajutat, nu puteam să îl las baltă. I-am trimis mașina, a venit platforma, a luat-o de la Izvorani. Am luat-o cu 600.000 de euro și am vândut-o cu 100.000.”, a spus Irinel Columbeanu, citat de Cancan.

Irinel Columbeanu, nevoit să mai vândă și alte bunuri de lux

Irinel Columbeanu deținea în propriul garaj, la începutul anilor 2000, mașini cu sute de cai putere. Printre autoturismele la care a renunțat s-a numărat și un Bentley Continental, pe care ar fi dat suma de 240.000 de euro, potrivit sursei citate mai sus.

În anul 2019, splendida mașină era scoasă la vânzare la un preț mic: 29.000 de euro.

Iar, după câțiva ani, mai precis în 2020, Irinel Columbeanu avea să fie surprins la volanul unui Mercedes vechi de 20 de ani.

