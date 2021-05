Ce spune Cuza despre despărțirea de Ramona Olaru. Care este, de fapt, motivul rupturii relației, în opinia lui

Ramona Olaru și Cuza de la „Noaptea târziu” au avut o relație intensă aproximativ doi ani. Recent, Cuza a făcut mărturisiri, în cadrul unui podcast, despre despărțirea de frumoasă vecină de la „Super Neatza cu Răzvan și Dani”.

Cuza spune că el și Ramona s-au despărțit din cauza faptului că aveau păreri diferite față de lucruri iar asta ducea la conflicte intense:

„Nepotrivire de caracter. Aveam viziuni diferite inclusiv despre masa asta. Eu nu-s narcisist. Nu mă îndrăgostesc de oameni ca mine. Mă îndrăgostesc de opusul meu. Fix asta a fost povestea. Efectiv aveam păreri diferite aproape în orice, lucru care a provocat conflicte. Nepotrivire de caracter și niște confruntări foarte intense din nimicuri. Stăteam și ne contraziceam până ne lua somnul”, a spus Cuza.

Ce spune Cuza despre faptul că este coleg cu Ramona Olaru

Tânărul de aproape 30 de ani a explicat că în continuare ține legătura cu Ramona, având în vedere că sunt colegi.

Păstrăm legătura, suntem colegi, ne vedem în fiecare duminică, lucrăm împreună în continuare. Relația a rămas una umană, una profesională și una de bun simț și respect, chiar dacă intensitatea despărțirilor ca suferință a fost una puternică.

Cuza a recunoscut că au fost momente în care și-a dorit să fie din nou cu Ramona, însă, fiind matur, a conștientizat că neînțelegerelie din cuplu le făceau amândurora mai mult rău decât bine:

„Dacă respecți un om cum să nu mai vrei să-l mai vezi? Ea nu mi-a făcut un rău atât de mare, încât să nu mai vreau să o mai văd. Este un om pe care l-am iubit, este un om pe care îl respect, pe care îl admir în continuare, dacă a fost iubita mea și nu mai e, asta nu înseamnă că trebuie să devină dușmanul meu. Redevine amica mea”, a declarat Cuza.

„Au fost situații în care mi-au fost stârnite o grămadă de stări, amintiri, dorințe de a fi din nou și probabil e reciproc. Cu siguranță e reciproc pentru că am mai discutat treaba asta. Suntem niște oameni care au pus punct unei relații, nu ne mai înțelegeam, ne făceam mai mult rău decât bine ca stare interioară, ne provocam agitație și nu mai puteam fi concentrați pe viața de zi cu zi și am decis să punem stop. Dacă peste un an, peste 10 ani ne vom revedea cu ochii ăia și o să decidem să fim împreună o să zic ok. Dar în momentul de față nu”, a spus Cuza.

Cuza a mărturisit că ține legătura cu toate fostele lui iubiri, în sensul că le face urări de sărbători și continuă să le poarte respect.

„Nicio despărțire nu-i ușoară. Niciodată doi oameni nu se despart de bine, dar asta nu înseamnă că trebuie să devină dușmani și e important să respecți omul ăla pentru ce a fost și ce a însemnat pentru tine. Atâta timp cât cineva a însemnat ceva pentru tine într-un anumit moment al vieții trebuie să-l respecți. Asta e părerea mea. Și respectul înseamnă și acel ce mai faci, ești bine? Asta nu înseamnă că vrei să te împaci, asta nu înseamnă că ai remușcări sau dor. Asta înseamnă că respecți”, a conchis Cuza.