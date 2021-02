Ce spune Demi Moore după apariția controversată de la show-ul Fendi. S-a zis că operațiile estetice i-au deformat fața

Dincolo de criticile primite, momentul a fost unul special pentru Demi, care și-a văzut visul cu ochii.

”Adevărat, nu am realizat decât după aceea că a fost, într-adevăr, o fantezie din adolescență care s-a împlinit. Am avut o clipă în care m-am gândit: 'O, doamne, tocmai am participat la un show cu cele mai mari modele de până acum.

M-am simțit literalmente ca un copil mic”, a spus actrița, în vârstă de 58 de ani, într-un videoclip realizat în compania lui Naomi Campbell.

Citește și: Imagini înduioşătoare cu familia lui Bruce Willis. Cum arată cele două fiice și soția actorului