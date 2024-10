Doinița Oancea a dat cărțile pe față și a dezvăluit ce studii are, de fapt. Iată ce a spus actrița.

Doinița Oancea este o prezență minunată în industria filmului și teatrului românesc. Frumoasa actriță a debutat pe micile ecrane în urmă cu 17 ani, iar de atunci a adus în fața românilor personaje tot mai diverse.

Ce studii are Doinița Oancea. Frumoasa actriță i-a dat replica unui internaut indiscret

Întrebată de o internaută ce „școală” are, Doinița Oancea a hotărât să publice un video în care să vorbească despre studiile terminate și despre parcursul său în televiziune.

„Am așa: Jurnalism și Filosofie, după care Facultatea de Teatru, după care mai am... sau între ele mai am niște gender studies, cursuri postuniversitare pe care le-am făcut timp de zece luni, cu bursă, la Central European University și unde am fost acceptată și la master, tot cu bursă întreagă și tot pe Sociologie.

Și, pe lângă aceste școli, mai am și alte cursuri de formare, pe ce m-a interesat pe mine... Și, pe lângă asta, mai am și vreo 17 ani de experiență, din care 13 predat copiilor și tinerilor, dar și adulților. E destul?” spune actrița în videoul postat pe TikTok.

Actrița a postat mai multe momente surprinse la cursurile de actorie pe care le ține cu tinerii, iar mulți români i-au scris fiind interesați de munca pe care o depune cu cei mici.

„Și eu aș vrea să dau la actorie peste câțiva ani, dar sunt mai timidă de fel”, i-a scris o urmăritoare.

Doinița Oancea a devenit extrem de cunoscută după rolul Minodorei din telenovela Inimă de Țigan. Popularitatea personajului interpretat i-a adus multe oportunități profesionale și, bineîneles, mulți fani.

Aceasta a devenit rapid cunoscută în industria televiziunii autohtone. Aceasta nu a jucat numai în telenovele, ci și în alte seriale românești, precum State de România, Moștenirea, Îngeri pierduți, O grămadă de caramele, Lia - Soția soțului meu etc. De asemenea, a participat la o serie de emisiuni tv, precum Poftiți pe la noi sau Splash! Vedete la apă.

Înainte de a deveni o actriță celebră, Doinița Oancea și-a construit o carieră în mass-media și în domeniul comunicării. Aceasta a pus bazele unei firme de PR, fiind sigură că aceasta este calea profesională pe care trebuie să meargă.

Însă destinul i-a arătat altceva și a hotărât să se dedice actoriei. Studiile de sociologiei au ajutat-o mult în interpretarea rolurilor, ajutând-o să înțeleagă mai bine personajele, comportamentul uman și reacțiile adecvate situațiilor din scenariu.