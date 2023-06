Ce studii are Șerban Copoț. Prezentatorul iUmor s-a pus cu burta pe carte la 41 de ani: „Şcoala e brățară de aur”

Șerban Copoț a decis să se întoarcă în băncile școlii la 41 de ani pentru a-și continua studiile pe care le are începute în Protecția Mediului. Iată ce planuri mai are în pregătire prezentatorul de televiziune, pe lângă revenirea Animal X cu piese „de suflet”!

Ce studii are Șerban Copoț și ce domeniu vrea să îl aprofundeze

Deși lumea îl știe de pe vremea cu Animal X și, ulterior, ca prezentator de televiziune, Șerban Copoț și-a început cariera în domeniul Protecției Mediului, aceasta fiind și facultatea pe care ar fi terminat-o, potrivit Spynews, care citează Antena Stars.

Acum, la mulți ani distanță, prezentatorul iUmor este motivat să se dezvolte și mai mult din punct de vedere profesional și intelectual. Urmând o specializare în același domeniu care îl pasionează, Șerban Copoț a început să studieze, la 41 de ani, despre amprenta de carbon și schimbările climatice.

De asemenea, se pare că Șerban Copoț este și președintele unei asociații în acest domeniu încă din anul 2006 și are planuri importante cu privire la problematica poluării, asta după ce asociația lui a lansat în anul 2009 primul calculator de nișă de CO2 din sud-vestul Europei, potrivit surselor citate mai sus.

„M-am reapucat de școală la 41 de ani, să îmi continui studiile pe care le am în domeniul Protecției Mediului. Acum fac o specializare pe amprentă de carbon și tot ce înseamnă subiectul acesta, schimbări climatice. Noi am scos primul calculator de nișă de CO2 din sud-estul Europei în 2009 și acum ne pregătim, lucrăm la un software să scoatem o aplicație tot pentru amprenta de carbon, dar mult mai complexă.”, a declarat Șerban Copoț pentru Antena Stars, citat de Spynews.

Într-o alte postare pe contul personal de Instagram, Șerban Copoț se filmează în timp ce scrie din greu pe un caiet, dezvăluind că până nu notează cu mâna lui ceva, i se pare că nu poate reține:

„Râuri de cerneală. Nu ştiu dacă vi se întâmplă şi vouă, dar eu până nu scriu cu mâna mea parcă nu se aşează lucrurile calumea aici în cap. Mi se pare steril rău învățatul pe ecran. Sigur, e o problema doar a generațiilor mai vechi... şi, da, ador să scriu cu stiloul. Şcoala e brățară de aur #carbonfootprintspecialist #carbonaccounting”, a fost mesajul care a însoțit clipul publicat de către Șerban Copoț pe contul personal de Instagram.

Ce spune Șerban Copoț despre revenirea Animal X pe scenă

Cu ocazia împlinirii a 24 de ani de la debutul trupei Animal X, Șerban Copoț a mărturisit, în exclusivitate, pentru Antena Stars că trupa nu s-a destrămat, ci doar au luat o pauză, astfel că vor reveni în cea mai bună formă:

„(...) Noi nu ne-am despărțit, doar am luat o pauză. La un moment dat o să revenim. Revenirea o să fie pur și simplu de hobby, cu muzică care să ne placă în principal nouă, fără să mai căutăm niciun fel de topuri, niciun fel de radiouri, niciun fel de… Acum te ajută online-ul suficient de mult. Dacă lumea vrea să audă ce este de cântat, te poate găsi și aprecia, fără să mai fi nevoit să apelezi la clasicele metode de promovare. Deci, da! Va fi așa, o muzică de suflet. Nu vom mai căuta acel mainstream. Noi le reorchestrăm de când am trecut la varianta live, am reorchestrat piesele acestea.”, au fost o parte din declarațiile lui Șerban Copoț pentru Antena Stars, citat de Spynews.

