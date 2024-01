Motivul pentru care Sofia Vicoveanca le interzice colegilor să-i cânte piesele. Cu cine a avut artista o discuție aprinsă

Sofia Vicoveanca le interzice colegilor să-i cânte piesele. Artista de muzică populară nu își dorește ca piesele sale să fie interpretate de altcineva. Iată care este motivul.

Sofia Vicoveanca se numără printre cele mai apreciate și cunoscute cântărețe de muzică populară. Aceasta este cunoscută pentru timbrul său vocal spectaculos, aparițiile impecabile și melodiile de petrece cu care ridică toți invitații de la mese.

Artista s-a dedicat în totalitate carierei și familiei sale. Intrerpreta a încercat întotdeauna să păstreze un echilibru între timpul petrecut cu persoanele dragi și pasiunea ei pentru muzică, iar la 82 de ani este mândră de tot ce a realizat pe parcursul vieții sale.

Pentru că își iubește foarte mult profesia, Sofia Vicoveanca le cere colegilor să nu-i mai cânte piesele la petreceri sau la televizor. Celebra cântăreața de muzică populară a declarat că ea nu a interpretat melodiile altor oameni de-a lungul carierei artistice. Așadar, se așteaptă să primească același lucru din partea celorlalți.

Ce mesaj a transmis Sofia Vicoveanca. Interpreta le interzice colegilor să-i cânte piesele din repertoriul

Tot mai mulți artiști tinerei s-au arătat încântați de piesele Sofiei Vicoveanca, în ultima perioadă. Astfel, interpreta s-a decis să transmită un mesaj clar pentru toți cei care își doresc să-i cânte melodiile în viitor apropiat. Aceasta a mărturisit că nu este de acord, evidențiiând că doar ea are dreptul să se bucure de munca pe care a depus-o atâția ani.

„Am și eu momente când și eu greșesc. De exemplu, a dat buzna tineretul la cântecele mele. Eu apar numai cu cântecele mele la televiziune și peste tot. Și am spus: 'Măi, stop. Respectați-mi bătrânețea! Eu am muncit. Nu am luat de la nimeni un capăt de ață. Nu am cântat din repertoriul nimănui nici măcar o vorbă nu am luat, că mi-ar fi plăcut un vers sau ceva, dar nu! Și acum toți au dat buzna.”, a declarat cântăreața, potrivit viva.ro.

Sofia Vicoveanca a avut o discuție aprinsă cu o fostă dansatoare de la un ansamblu unde au muncit amândouă

Recent, Sofia Vicoveanca a intra într-o discuție aprinsă cu o fostă dansatoare de la un ansamblu unde au muncit amândouă. Artista i-a interzis acesteia să-i cânte melodiile sau să facă un colaj cu acestea.

„Chiar azi am avut o discuție cu o fată pe tema aceasta, o fată care a fost dansatoare și mi-a fost colegă. Nici măcar nu le cântă ca lumea. Și mi-a cerut… să își facă un colaj din cântecele mele, să meargă la evenimente. Și am spus: 'Nu. Știi ceva? Eu nu m-am băgat în dansul tău!' Poate-s rea! Dar nu că nu aș vrea să fie cântate, că îmi dau seama că atunci când nu am să mai fiu, o să fie vraiște în repertoriul meu. Și atunci, măcar cât trăiesc să fiu lăsată în pace!”, a mai adăugat cântăreața de muzică populară.

Un lucru este cert, Sofia Vicoveanca își dorește ca munca ei să fie apreciată de către toată lumea.