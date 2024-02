Ce tatuaj și-a făcut Nadia Comăneci la 62 de ani. Fanii au felicitat-o imediat

Nadia Comăneci și-a surprins fanii după ce a postat pe rețelele de socializare noul tatuaj. Modelul ales reprezintă un moment special din viața gimnastei de zece. Iată despre ce este vorba!

Nadia Comăneci se numără printre personalitățile emblematice ale sportului românesc. În vârstă de 62 de ani, gimnasta de zece și-a cucerit admiratorii cu ultima sa postare de pe contul personal de Instagram. Sportiva a ales să își tatueze nota 10 de la Jocurile Olimpice din 1976. Iată locul pe care l-a ales!

Unde și-a tatuat Nadia Comăneci nota de zece de la Jocurile Olimpice din 1976

Nadia Comăneci a postat de curând o fotografie pe rețelele de socializare în care arată că și-a făcut un tatuaj inedit pe picior. Sportiva a ales să își tatueze cercurile olimpice și nota pe care a obținut-o atunci în zona gleznei.

„Este un design creat special pentru mine. Este permanent. Eu mi-am dorit un astfel de tatuaj de multă vreme, ceva care să reprezinte toate lucrurile importante care se regăsesc în acest tatuaj: Girl Power, Break the ice, Hard work, Be unique etc. Eu deja l-am făcut ieri şi pot spune că îl port cu foarte mare mândrie. Este un trend al campionilor olimpici să-şi facă cercurile olimpice tatuate. Eu mi-am dorit ceva unic, ceva care să spună povestea primului 1.00.”, a spus Nadia Comăneci, potrivit orangesport.ro, citată de Antena 3 CNN.

În anul 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a realizat o performanță istorică, devenind prima gimnastă din lume care a obținut nota perfectă de 10. Evoluția impecabilă a gimnastei a luat pe nepregătite organizatorii. Computerul folosit pentru afișarea notelor pe tabelă nu era programat să afișeze nota 10, astfel că după exercițiu pe ecran a apărut nota 1.00. După câteva momente de confuzie, arbitrii au confirmat că Nadia Comăneci devenea prima gimnastă din istoria care primea nota 10, potrivit sursei citate mai sus.

Secretul care o menține în formă pe Nadia Comăneci

Nadia Comăneci nu a renunțat la stilul de viață sănătos și consideră că mișcarea și o alimentație echilibrată reprezintă pilonii care o mențin tânără și energică.

„Fac mișcare cel puțin 30-40 de minute în fiecare zi. Merg la sala de gimnastică când sunt acasă, iar în călătorii, mă asigur că hotelul dispune de o sală de fitness. În absența acesteia, improvizez antrenamente în cameră cu obiecte la îndemână. Pentru mine, fiecare zi înseamnă mișcare fizică. Alimentația echilibrată este, de asemenea, crucială. Prefer peștele, alături de legume gratinate sau piure de legume. Cu toate acestea, în perioada sărbătorilor, îmi permit și indulgențe culinare, pregătind feluri de mâncare tradiționale românești, cum ar fi sarmalele cu carne de curcan.”, a dezvăluit într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor și citat de b1tv.ro.