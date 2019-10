Incendiar! Cea mai mare nebunie pe care a făcut-o Serghei Mizil, în casa lui Nicolae Ceaușescu! „Am dat cu capul și...”

Controversatul afacerist Serghei Mizil a dezvăluit care a fost cea mai mare nebunie pe care a făcut-o pe vremea lui Ceaușescu.

Faptul că era fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil îi permitea să facă orice îi trecea prin cap. Cu toate acestea, Elena Ceaușescu la apostrofat la un moment dat și i-a spus că oameni ca el nu au ce să caute în România.

"I-am spus: 'dați-mi pașaportul - afară mă simt mai bine'. Am stat cu Nicu (Nicu Ceaușescu, n.r.) 15 ani și cu Zoia și mergeam la ei în casă, dar nu mă întâlneam cu ăla (Nicolae Ceaușescu, n.r.)”

„Cu Nicu Ceaușeascu stăteam non stop. Îi spărgeam casa, jucam ping pong și am sărit pe spate și am spart un geam de ușă. M-am dus la baie repede să mă spăl. Ei au pus repede alt geam și l-am mai spart o dată! Dar știau ce facem”, a povestit Serghei Mizil.

Și culmea, șirul destăinuirilor a continuat cu o poveste petrecută la Ambasada Uniunii Sovietice!

