Cea mai sexy apariție a Anamariei Prodan în costum de baie. Impresara și-a etalat trupul în toată splendoarea | Foto

Anamaria Prodan este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

Anamaria Prodan și actualul său soț, Laurențiu Reghecampf, s-au întâlnit cu foarte mulți ani în urmă și chiar au avut o relație, însă s-au separat și fiecare s-a căsătorit cu altcineva, ca după ani să ajungă și ei în fața altarului.

„Ne-am cunoscut la Hotel Intercontinental. El era în cantonament cu echipa naţională şi ieşeau la plimbare, iar eu treceam pe lângă hotel. Ne ştiam din lumea fotbalului şi ne-am oprit să vorbim. Aşa a început relaţia noastră. El era foarte tânăr, avea 17 ani şi jumătate şi a durat ceva.

Legătura a fost scurtă şi foarte frumoasă, dar eu nu-mi doream căsătorie, consideram că e prea devreme pentru un asemenea pas, şi atunci drumurile noastre s-au separat.

Ne-am văzut de viaţă, ne-am căsătorit fiecare mai târziu, eu în America, el a plecat în Germania, şi ne-am întâlnit după 13 ani. Au fost nişte lucruri neterminate, iar în viaţă trebuie să închei tot ce începi”, povestea Anamaria Prodan.