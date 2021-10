Cei mai frumoși bărbați din lume, potrivit oamenilor obișnuiți. Un român îl depășește pe Jason Momoa

Bright Side a preluat acest top și a publicat această listă cu cei mai atrăgători 20 de bărbați, potrivit utilizatorilor de internet. Și sperăm că este și pe placul tău.

20. Jensen Ackles

19. Tom Hardy

18. Pierce Brosnan

17. Jason Momoa

16. Chris Evans

15. Ryan Reynolds

14. Harrison Ford

13. Keanu Reeves

12. Hugh Jackman

11. Sebastian Stan

10. Matt Bomer

9. Jon Hamm

8. Chris Hemsworth

7. Ewan McGregor

6. Marlon Brando

5. Danny DeVito

4. Paul Rudd

3. Idris Elba

2. Viggo Mortensen as Aragorn

1. Henry Cavill

Cu cine se iubește românul care a cucerit Hollywood-ul

Sebastian Stan, românul care a cucerit Hollywood-ul, a fost surprins recent la plajă alături de noua sa iubită, Alejandra Onieva. Deși el e cunoscut în întreaga lume, puțini știu cum arată partenera sa.

Sebastian Stan s-a născut în Constanța. Când era copil, el și mama sa s-au mutat întâi în Austria, după care s-au mutat în Statele Unite ale Americii, unde el a reușit să își facă un renume la Hollywood.

Printre primele sale proiecte cunoscute se numără Gossip Girl, Black Swan și Once Upon A Time. El a devenit un actor cunoscut la nivel mondial cu ajutorul rolului lui Bucky Barnes, din Universul Cinematografic Marvel, rol pe care l-a interpretat inițial în pelicula Captain America: The First Avenger.

În timpul unei vacanțe din Ibiza, Spania, locație în care Stan și-a serbat cea de-a 39-a zi de naștere, actorul a fost surprins alături de iubita sa, Alejandra Onieva, scrie Page Six.

În vârstă de 29 de ani, Alejandra Onieva e o actriță originară din Spania, cunoscută pentru rolul lui Soledad Castro Muntenegru, din telenovela El secreto de Puente Viejo. Ea a apărut și în producția Alta Mar, în care a apărut alături de Jon Kortajarena.

Nu se știe exact când Stan și Onieva și-au început relația, potrivit Page Six. Aceștia au fost văzuți în public prima dată în vara anului 2020. Onieva a confirmat relația cu actorul în iunie 2021.

De ziua de naștere a lui Sebastian Stan, Onieva a publicat un video cu ea și iubitul ei, în care apar numeroase imagini din viața lor personală.

