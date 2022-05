Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman. Ce a transmis Oana e îngrijorător

Oana Roman a transmis un mesaj de alarmă cu privire la situația medicală a mamei sale care are mai multe probleme. Fosta soție a lui Petre Roman, Mioara, a mai fost internată de-a lungul timpului din cauza stărilor de rău pe care le-a acuzat.

Care este starea de sănătate a Mioarei Roman. Ce a transmis Oana

Oana Roman a oferi câteva declarații cu privire la starea de sănătate a mamei sale, care pare să se afle pe o pantă descendentă din punct de vedere al sănătății. Aceasta ar suferi de mai multe probleme medicale, iar fiica ei, Oana, a explicat ce i s-a întâmplat.

„Eu am dus-o să-i fac analizele, pe care i le fac odată la șase luni. Toată lumea s-a panicat, dar cine se așteaptă la nenorociri trebuie să mai aștepte! Atât vă spun! Mama a fost puțin obosită ieri și de aceea am decis să-i fac astăzi investigațiile. Am dus-o spital de stat de această dată și de aceea am și făcut postarea pentru că sunt foarte mulțumită de serviciile lor. Vom vedea cum îi ies analizele. Eu sper să nu rămân peste week-end totuși”, a declarat Oana Roman, în exclusivitate, pentru Click!

Mioara Roman este dependentă, zilnic, de personal medical autorizat. “Acasă nu ar putea primi astfel de îngrijiri, oricât am încerca”

Mama ei suferă de mai multe boli, printre care Parkinson, diabet și reumatism, iar în urmă cu ceva timp a fost dusă la urgență deoarece i se umflaseră picioarele. Inițial, medicii au crezut că este vorba de o problemă cardiacă, însă, ulterior, au decis internarea în spital pentru mai multe investigații.

Fostă profesoară de meserie, Mioara Roman își duce bătrânețile într-o reședință pentru vârstnici, unde se bucură de cele mai bune condiții și îngrijiri medicale. De curând, Oana Roman a postat o fotografie cu mâinile mamei sale, căreia tocmai i se făcuse manichiura, semn că este bine îngrijită de către cei responsabili cu grija ei. Mama Oanei Roman are nevoie, zilnic, de multe procedure și tratamente, ritual pe care fiica ei nu i l-ar fi putut oferi, dacă nu ar fi optat pentru alegerea unui azil de lux.

“Ea are nevoie zilnic și în permanență de îngrijire, de monitorizare, de diverse proceduri și tratamente kinetoterapeutice, masaj, medicamente și altele”, a explicat Roman.

“Timp de 10 zile în fiecare lună face un tratament cu perfuzii. Trebuie să facă kinetoterapie și masaj în fiecare zi pentru că are o pareză la o mână și nu o mai poate folosi deloc”, a precizat Oana Roman.

“Și pentru că nu-și mai poate folosi deloc mâna trebuie să fie ajutată, practic în toate activitățile pe care le face. Acolo este o persoană care zilnic îi face aceste proceduri, gimnastică, masaj, kineto, perfuzii, medicamentație și tot ce îi trebuie”, a conchis ea.

