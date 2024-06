Celebra cântăreață Cyndi Lauper se retrage din muzică și anunță un turneu mondial de rămas bun. Unde poate fi văzută live

Cyndi Lauper, cântăreața iconică a hiturilor "Girls Just Want to Have Fun" și "Time After Time", a anunțat un ultim turneu de adio pentru a-și încheia cariera live.



Aceasta este o veste care a stârnit un val de emoție printre fani, având în vedere că va fi primul său turneu major din ultimii zece ani. Celebra cântăreață Cyndi Lauper se retrage din muzică și anunță un turneu mondial de rămas bun. Unde poate fi văzută live Turneul, care va include 23 de orașe din Statele Unite și Canada, este programat să înceapă pe 18 octombrie și să se încheie pe 5 decembrie, conform informațiilor furnizate de Live Nation. Prima oprire va fi în Montreal, iar unul dintre cele mai așteptate concerte va avea loc pe 30 octombrie, la Madison Square Garden din New York, orașul natal al artistei. Turneul se va încheia la prestigiosul United Center din Chicago. Citește și: Te cunosc de undeva! 10 decembrie 2022. Rona Hartner și Johny Romano s-au transformat în Cyndi Lauper și au cântat superb Articolul continuă după reclamă Pe parcursul carierei sale de peste patru decenii, Cyndi Lauper a devenit o figură de necontestat în industria muzicală. Celebre pentru piesele precum "True Colors" și "All Through the Night", melodiile sale au rezistat testului timpului, iar Lauper a vândut peste 50 de milioane de discuri la nivel mondial. Realizările sale nu se opresc aici. Lauper a câștigat două premii Grammy, un premiu Emmy pentru cea mai bună actriță în rol secundar în serialul "Mad About You" în 1995 și un premiu Tony pentru cea mai bună coloană sonoră originală pentru musicalul "Kinky Boots". Astfel, Cyndi Lauper este una dintre puținii artiști care au reușit să obțină trei dintre cele patru premii majore din industria de divertisment americană. În plus, albumul său de debut "She’s So Unusual", lansat în 1983, a fost inclus în Registrul Național de Înregistrări al Bibliotecii Congresului SUA în 2018, o recunoaștere a impactului său cultural și istoric. INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările Anunțul acestui turneu de adio coincide și cu lansarea unui documentar despre cariera impresionantei artiste. Intitulat "The Canary Sings", documentarul va fi disponibil pe platforma Paramount+ începând de miercuri, 5 iunie. Acesta promite să ofere o privire detaliată asupra vieții și carierei lui Cyndi Lauper, oferind fanilor o oportunitate unică de a înțelege mai bine parcursul său artistic. Citește și: „I drove all night” ca o adevărată Cyndi Lauper! Feli, așa cum n-ai mai văzut-o până acum, a făcut show de excepție! Turneul de adio al lui Cyndi Lauper reprezintă o ocazie unică pentru fani de a-și lua rămas bun de la una dintre cele mai iubite și influente figuri din muzica pop. Cu o carieră plină de succese și momente memorabile, acest turneu promite să fie un eveniment de neuitat, o celebrare a moștenirii muzicale a lui Cyndi Lauper. +2 Mai multe fotografii Pentru cei care doresc să o vadă live pentru ultima dată, biletele vor fi disponibile pe site-ul oficial al artistei și prin rețeaua Live Nation. Nu ratați această șansă de a fi martor la un moment istoric în lumea muzicii! Care este tradiția pe care Nicole Cherry nu o va respecta la nuntă. Cum își va alege rochia de mireasă...

