Celebra creatoare de modă a postat o poză rară cu gemenele ei. Cum arată fiicele Danei Budeanu

Faimosul designer nu obișnuiește să posteze fotografii cu membrii familiei sale, fiind o persoană discretă mai ales când vine vorba de copiii ei. Cu toate acestea, Dana Budeanu se mândrește cu frumoasele sale gemene, deși încearcă să le țină mereu departe de ochii curioșilor.

Cum arată gemenele Danei Budeanu

Dan Budeanu le-a fotografiat pe gemene într-un muzeu și chiar dacă nu li se văd fețele, micuțele apar îmbrăcate la fel, cu rucsace în spate și părul cârlionțat, uitându-se la opera “Cina cea de Taină” a lui Leonardo da Vinci.

Cine e Dana Budeanu și cum a devenit faimoasă

Faimosul designer stârnește mereu controverse, fiind unul dintre cei mai importanți critici de modă din România. În episoadele emisiunii sale pe care le postează pe YouTube, designerul de modă explică trendurile actuale și desfințează trendurile din modă care ar trebui uitate.

De curând, creatoarea de modă și-a lansat propria aplicație unde publică știri de actualitate, atât despre modă și ultimele tendințe, cât și despre evenimentele din țară și din afară.

Dana Budeanu, fostă Guțilă, este fosta soție a jurnalistului Radu Ion Budeanu, fondatorul publicațiilor Ciao și Click. În prezent, acesta este căsătorit cu Cristina Săvulescu. Dana Budeanu și soțul ei s-au cunoscut când el avea 21 de ani, iar ea 22 și s-au iubit foarte mult. Din nefericire, ei au divorțat în urmă cu 8 ani. Din acest mariaj, Dana Budeanu are două fete.

Designerul de modă a studiat marketing și management la Royal Holloway of London, iar apoi a absolvit un master în Business European la London School of Economics. Dana Budeanu are și studii doctorale la University College London. Acesta are doctoratul în integrare europeană.

După ce a început să creeze diverse ținute, designerul de modă a declarat că multe dintre creațiile sale au fost purtate de vedete faimoase precum Jessica Biel, Jennifer Lopez, Eva Longoria, iar din România, Andra, Corina și Mihaela Rădulescu, potrivit fanatik.ro.

În prezent, creatoarea de fashion deține 4 firme numite Love is flying SRL, Love is glowing SRL, Love is gipsy SRL și Love is flirtatious SRL.

Ce dietă urmează creatoarea de modă

Cu o siluetă de invidiat, foarte suplă și sexy, i-a făcut pe toți să se întrebe ce regim urmează. Imprevizibilă așa cum ne-a obișnuit, la întrebarea ce mănâncă într-o zi, Dana Budeanu, în vârstă de 41 de ani, dă un răspuns neașteptat. Deși arată impecabil, nu se abține să mănânce tot ce vrea. Ba chiar și-a impus o dietă cu...ciocolată. Celebra creatoare de modă își începe zilele de weekend cu o felie de tort.

''Eu nu mănânc fructe. Nu îmi plac. Îmi plac foarte puține fructe. Rodia îmi place cel mai mult și ananasul, atât. Când nu mănânc rodie dimineața, mănânc tort. Primul lucru pe care îl fac dimineața e să mă duc să-mi iau tort'', a spus Dana Budeanu la Sinteza Zilei.

Preferatul ei este tortul de bezea cu ciocolată. Stilista este plină de surprize. Nu creează doar haine, ci și rețete de prăjituri. Este fidelă unei cofetării către care trimite rețetele pe care le gândește acasă.

''Sunt foarte multe rețete la această cofetărie care sunt ale mele'', a dezvăluit aceasta.