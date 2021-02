Celebrități care au adoptat copii. Care sunt vedetele care și-au dorit familii numeroase

Brad și Angelina mai au încă doi copii biologici, pe gemenii Knox şi Vivienne.

Sandra Bullock

Sandra Bullock a adoptat un băiețel de 3 luni pe nume Louis Bardo, din New Orleans pe vremea când era căsătorită cu fostul ei soț, Jesse James.

După episodul de infidelitate al lui James, Sandra și-a crescut singură fiul adoptiv. „Este perfect, nu îl pot descrie într-un alt mod”, a spus Sandra într-un interviu pentru revista People.

Sharon Stone

După ce Sharon Stone a suferit mai multe avorturi, ea și fostul soț Phil Bronstein au decis că cel mai potrivit lucru pe care îl pot face este să adopte. În 2000, cei doi au adoptat un băiețel pe nume Roan.

Zece ani mai târziu, actrița a continuat să adopte alți doi băieți, pe Laird, în vârstă de 4 ani și Quinn, în vârstă de 3 ani, un an mai târziu. Sharon, mamă a trei băieți frumoși și sănătoși a recunoscut că „și-a dorit întotdeauna o familie mare”, informează madeformums.

Madonna

Madonna a decis să adopte primul copil în 2006, după ce s-a atașat de David Banda, un băiețel dintr-un orfelinat din Malawi.

După ce Madonna și Guy Ritchie s-au despărțit, cântăreața a vrut să ia în creștere un alt copil din același orfelinat din Malawi, de data aceasta o fetiță pe nume Mercy James.

Nicole Kidman

Când Nicole Kidman a suferit un avort din cauza unei sarcini ectopice la scurt timp după ce ea și Tom Cruise s-au căsătorit, cuplul s-a gândit la adopție. ''Am pierdut un bebeluș devreme, așa că a fost într-adevăr foarte traumatic. Și atunci am zis să o adoptăm pe Bella. Mama mea are o soră adoptivă, așa că acest lucru a făcut parte din familia noastră'', a spus atunci actrița.

Actorii au adoptat-o ​​pe Isabella Jane (Bella) în 1992, dar nu s-au oprit aici. Ei l-au adoptat și pe Connor Anthony în 1995. După ce cuplul și-a încheiat socotelile în 2001, atât Tom Cruise, cât și Nicole Kidman și-au dorit și alți copii.

Katie Holmes, următoarea soție după Nicole Kidman, i-a dăruit o fiică, pe nume Suri Cruise, iar Nicole Kidman s-a bucurat de venirea pe lume a celor două fete, Sunday Rose și Faith Margaret, ambele purtate de o mamă surogat.

Teo Trandafir

Teo Trandafir a știut încă din primul moment că își dorește să fie mamă pentru micuța Maia.

Prezentatoarea TV a adoptat-o când aceasta avea doar 3 luni, potrivit libertatea.ro.

Marius Lăcătuș

Fostul fotbalist şi soţia lui Mariana au vrut să facă o faptă bună și s-au gândit să adopte un copil.

Așa că, cei doi au adoptat o fată pe nume Alexandra, care a ajuns în prezent la vârsta adolescenței, conform libertatea.ro.

Luminița Anghel

Luminița Anghel a aflat povestea lui David în cadrul unei emisiuni TV şi din acel moment a pornit toate demersurile pentru a-i deveni mamă.

În cele din urmă, micuțul în vârstă de 2 ani a devenit noul membru al familiei artistei, conform sursei menționate mai sus. Dar vedeta nu s-a oprit aici, ea adoptând-o și pe micuța Măriuca la vârsta de 4 ani.