Celebrități care nu vor lăsa nimic moștenire copiilor lor. Cine sunt vedetele care nu dau niciun ban din averea lor moștenitorilor

Jurnaliștii de la Just Jared au realizat o listă a celebrităților care nu au de gând să lase nimic din averea lor copiilor, dar și motivele pentru care au decis acest lucru, în ciuda faptului că sunt putred de bogați.

Celebrități nu dau niciun ban din averea lor moștenitorilor

Actori celebri, bucătari renumiți și cântăreți care au sute de milioane de dolari avere. Cu toate acestea, nu sunt dispuși să își lase banii pe mâna copiilor. Iată câteva dintre vedetele care merg pe principiul „la muncă, nu la întins mâna”.

Daniel Craig

Actorul Daniel Craig, starul James Bond în vârstă de 53 de ani, a fost întrebat dacă le va lăsa celor două fiice ale lui ceva din banii pe care acesta i-a câștigat de-a lungul timpului, avere care ar fi estimată la 125 de milioane de dolari. Acesta a declarat că nu se împacă deloc cu ideea de moștenire, ba chiar o consideră "dezagreabilă", potrivit revistei Candis.

Daniel Craig a mărturisit: "Nu există cumva o veche zicală conform căreia dacă mori un om bogat, ai eșuat? (...) Nu vreau să las sume mari generației următoare. (...) Filozofia mea de viață este să-i cheltuiesc sau să scap de ei până la sfârșitul vieții".

Starul are o fată cu actrița Rachel Weisz și o altă fiică, de 28 de ani, din căsnicia cu actrița Fiona Loudon.

Gordon Ramsay

Gordon Ramsay, unul dintre cei mai renumiți bucătari din lume, este tatăl a cinci copii. El a vorbit într-un interviu pentru The Telegraph despre legătura dintre el, banii și copiii lui: "Cu siguranță, banii nu vor ajunge la ei. Și nu vreau să par răutăcios cu acest lucru. E doar pentru a nu-i răsfăța. Singurul lucru pe care l-am agreat cu Tana (n. red soția acestuia) este că vor primi 25% depozit pentru un apartament, deci nu toată sumă".

"Am fost foarte norocos pentru că am această carieră din ultimii 15 ani în Statele Unite ale Americii. Serios, am câștigat o avere și am fost foarte norocos, așa că respect tot ce am".

Simon Cowell

Simon Cowell, realizator TV și antreprenor din Marea Britanie, în vârstă de 61 de ani, a declarat în acest interviu că banii vor ajunge în altă parte, dar nu la copilul lui: "Voi lăsa banii mei cuiva, probabil unei organizații caritabile - unele care să ajute copiii și câinii. Nu cred că e bine să pasezi moștenirea de la o generație la alta".

"Moștenirea trebuie să fie acea oportunitate pe care le-o dai oamenilor astfel încât ei să facă bine mai departe, timpul pe care îl acorzi, faptul că dai mai departe ceea ce ai învățat la rândul tău".

Simon Cowell a fost numit unul dintre cei mai bogați oameni din Marea Britanie de către Sunday Times Rich List. În 2019, averea lui era estimată la 385 de milioane de lire sterline. El este tatăl unui băiat, Eric Cowell, în vârstă de șapte ani.

Sting

Sting, celebrul și îndrăgitul cântăreț, are șase copii și a fost însurat de două ori. Acesta a declarat pentru Daily Mail, la un moment dat: "Noi le-am spus că nu vor rămâne mulți bani de obținut de pe urma noastră pentru că eu și soția mea îi cheltuim. Avem o mulțime de angajamente, așa că nu mai rămâne mult".

"Trebuie să lucreze. Toți copiii mei știu acest lucru și rareori îmi cer ceva, ceea ce eu respect și apreciez. Evident, dacă ar avea probleme, i-aș ajuta, dar nu a fost cazul. Își doresc să reușească pe propriul lor merit".

Elton John

Elton și soțul lui, David Furnish, sunt părinții unor băieți gemeni și se estimează că au o avere de aproape 500 de milioane de dolari.

Cântărețul a declarat, conform Daily Mail: "Este groaznic să le dai copiilor o lingură de argint. Băieții noștri au o viață incredibilă, nu sunt copii 'normali', nici nu ne prefacem că sunt, însă trebuie să existe o aparență de normalitate, un anumit respect față de bani, un anumit respect față de muncă".

