Cine ar fi iubita lui Nadin Gherman. Cel mai îndrăgit cioban de pe Tiktok postează des imagini cu o brunetă superbă

În mediul online, Nadin Gherman a reușit să-și strângă o comunitate uriașă de susținători. Se pare că printre ei se numără și Bianca, o tiktokeriță după care i s-ar fi aprins călcâiele. Pe conturile de socializare, tânărul postează o mulțime de imagini cu ei.

Toți tiktokerii au auzit, măcar o dată, de Nadin Gherman. Simpaticul cioban a reușit, într-un timp foarte scurt, să cucerească platforma. A atins cifre uriașe și a doborât recorduri, însă rapid contul i-a fost închis.

Ar fi pierdut sume mari, peste 20.000 de euro, se vorbea la vremea respectivă. La scurt timp, el și-a continuat activitatea pe Tiktok, însă nu a mai reușit să se ridice la nivelul performanțelor de atunci.

Cine ar fi iubita lui Nadin Gherman. Cel mai îndrăgit cioban de pe Tiktok postează des cu o brunetă superbă

Recent, lui Nadin Gherman i-a fost închis un nou cont. Cea care a anunțat deschiderea unui nou cont a fost Bianca, o tânără cu care Nadin Gherman postează foarte des imagini.

Atât pe contul de Instagram, cât și pe cel de Tiktok, Nadin publică imagini cu ei doi. Ba mai mult, fac des live-uri, iar Bianca i-a făcut vizite și l-a ajutat cu oile. În unul dintre vlogurile realizate când munceau împreună, cei doi s-au filmat în timp ce se țineau de mână.

În mediul online, Bianca este cunoscută drept ”iubita lui Nadin”. Cu toate că internauții îi consideră un cuplu și le urează multă fericire și relație lungă, cei doi nu au confirmat că ar fi împreună.

Între Nadin și Bianca există o diferență de 6 ani, ea fiind mai mare decât tânărul din Constanța.

Care este povestea lui Nadin Gherman

La 19 ani, Nadin Gherman este un adolescent cu o gândire sănătoasă și foarte muncitor. Tânărul tiktoker lucrează la capre și oi, împreună cu familia sa, și iubește animalele.

Din banii câștigați din TikTok cumpără capre, pentru că nu-și mai dorește să experimenteze sărăcia. Totuși, deși are mereu zâmbetul pe chip, acesta nu a avut o copilărie liniștită.

”Au fost niște copii chinuiți. Băiatul ăsta a fost chinuit de mic. N-a fost cu droguri, noi nu umblăm cu așa ceva. Suntem niște oameni săraci. Nici săraci lipiți pământului, dar oameni normali.”, povestește Ion, tatăl vitreg al lui Nadin Gherman.

Mama sa spune că Nadin a trăit la orfelinat. ”Cu tatăl natural al lui Nadin am trăit 20 de ani. M-a bătut, m-a fugărit, m-a chinuit. Și am plecat în Italia. Atunci el l-a dat la stat.

Am primit un telefon să mă prezint acasă, în Botoșani, pentru că cei mici erau la stat. Dacă nu, mă scot din drepturile părintești. Am lăsat locul de muncă din Italia și m-am întors în Botoșani. Când am plecat, copilul meu avea trei anișori. Deja avea vreo două, trei luni de când stătea în orfelinat.

M-am dus, m-au primit, m-au întrebat cine sunt, eu le-am zis că sunt mama lui adevărată, m-au întrebat de ce l-am lăsat, m-au luat să semnez, am semnat. Am plecat din nou în Italia, am primit iar telefon că a înnebunit copilul meu și l-au închis la spitalul de nebuni, la Botoșani. Am lăsat, din nou, locul de muncă din Italia și, când m-am întors la Botoșani, l-am găsit pe copilul meu legat de pat. Am făcut cerere și l-am scos de acolo. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu al celor de acolo, uite unde a ajuns copilul meu.”, a afirmat Aurora, mama lui Nadin.

Aceasta a mai afirmat pentru Cancan că Nadin era un copil obraznic la 8 ani, dar ușor ușor s-a domolit: ”Când l-am luat de la stat (nr. de la orfelinat) era un copil rău, obraznic. Am mai avut și probleme, am mai avut și nemulțumiri cu el, a fost un copil despre care am zis că nu-l dau pe brazdă. Dar, uitați, Dumnezeu așa a vrut și s-a cumințit.”