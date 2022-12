Cine e bărbatul care a cerut-o în căsătorie pe Cristina Spătar. Ce s-a aflat despre el

Cristina Spătar a luat pe toată lumea prin surprindere cu o postare de-a dreptul specială pe contul de Instagram. Vedeta a anunțat că a fost cerută în căsătorie prin intermediul unei poze în care își arată inelul de logodnă

Pentru că este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, cântăreața și-a ținut viitorul soț cât mai departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor. La scurt timp de la vestea cea mare au început să iasă la vedere informații despre bărbatul care a cucerit-o pe superba șatenă.

Cine este viitorul soț al Cristinei Spătar

Se pare că artista și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, după divorțul dureros pe care l-a suferit în urmă cu ceva timp. În cele din urmă, Cristina Spătar a reușit să își refacă viața alături de cel care a cerut-o în căsătorie, chiar în Dubai.

Mai multe detalii despre viitorul soț al vedetei au fost scoase la iveală în cadrul unei emisiuni televizate. Așadar, cel care i-a oferit inelul de logodnă superbei șatene ar fi Vicențiu Mocanu, un om de afaceri din Vâlcea, potrivit libertatea.ro.

Bărbatul care a cucerit-o pe Cristina Spătar ar avea două companii care îi aduc profit. Mai mult decât atât, acesta ar avea afaceri în domeniu construcțiilor și al imobiliarelor. În plus, se pare că vedeta i-ar fi devenit parteneră.

Cristina Spătar se mândrește cu o siluetă de invidiat

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artista este posesoarea unui trup de invidiat. Cristina Spătar se mândrește cu o siluetă de invidiat pe care încearcă să o mențină prin diferite metode.

Vedeta merge destul de des în sala de sport și mănâncă sănătos pentru a-și păstra formele provocatoare. De altfel, aceasta a dezvăluit că obișnuiește să se „cântărească obsesiv” pentru a vedea dacă se menține la greutatea optimă.

„Am rupt sala în două, cel puțin în ultimii doi ani am făcut foarte mult pilates, m-am chinuit, am fost și la sala de forță. Mănânc numai salate, cele mai multe cu ton, și stau în stres când copiii sunt în timpul școlii. E greu. Asta mă ține în priză.

Faptul că sunt singură cu doi copii este o provocare. Nu prea sunt așa slabă. Am luat câteva kilograme în ultimul timp. Alerg pe bandă, merg la sală. Am început și un nou program de aerobic cu o domnișoară, încerc să fac din toate câte puțin. Mă cântăresc obsesiv. E și puțină înfometare… din toate câte puțin. Tot nu arăt cum mi-aș dori, sincer. Acum am 57 de kilograme, dar până pe 10 august, când plec eu la mare, o să fiu fix la kilogramele pe care mi le doresc”, a declarat Cristina Spătar, conform spynews.ro care citează click.ro.

