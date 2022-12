Cristina Spătar a fost cerută de soție. Cum arată inelul de logodnă: „Meriți tot ce e mai bun!”

Cristina Spătar este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, preferând să o țină cât mai departe de luminile reflectoarelor și ochii curioșilor. De curând, artista și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o veste de-a dreptul neașteptată.

Se pare că superba brunetă a fost cerută în căsătorie, chiar în Dubai. De altfel, nu se cunosc prea multe detalii despre bărbatul alături de care Cristina Spătar trăiește o frumoasă poveste de dragoste, după divorțul dureros prin care a trecut în urmă cu câțiva ani.

Cum arată inelul de logodnă al Cristinei Spătar

Deși este o persoană destul de rezervată în privința vieții amoroase, cântăreața nu a ezitat să împărtășească cu prietenii din mediul virtual o veste de-a dreptul neașteptată. Aceasta i-a anunțat pe urmăritorii de pe Instagram că a fost cerută de soție.

Recent, Cristina Spătar a publicat pe rețelele sociale o imagine cu inelul de logodnă, dar și un InsaStory în care se vede că radiază de fericire. Mai mult decât atât, se poate observa că artista trăiește cele mai frumoase clipe din ultima perioadă.

„Am spus da.”, este descrierea pe care a folosit-o cântăreața la postare.

Cristina Spătar a primit și un superb buchet de trandafiri albi odată cu inelul de logodnă.

Postarea artistei a strâns mai bine de 1.000 de like-uri și o mulțime de urări din partea prietenilor virtuali.

„Felicitări! Să fie într-un ceas bun”, „Meriți tot ce e mai bun!”, „Să fie într-un ceas bun, multă iubire, fericire și înțelegere! ❤️”, „După multe încercări ale vieții, ai reușit să fii fericită din nou, felicitări” sau „Mă bucur foarte, foarte mult pentru tine! Îți doresc toată fericirea din lume! 🙏”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online care și-au dorit să-i transmită Cristinei Spătar cele mai frumoase cuvinte.

Cristina Spătar a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Tibi Vărzaru

Cristina Spătar nu a oferit prea multe detalii despre bărbatul care a cerut-o în căsătorie, însă se pare că a reușit să își găseasă sufletul perechea după despărțirea de Tibi Vărzaru.

„Pe Tibi l-am cunoscut înainte de divorț cu două luni. Îi făceam publicitate la afacerea lui. Imediat după divorț, el m-a curtat, a fost omul potrivit la locul potrivit. Nu simt diferența de vârstă dintre noi. Trăiesc clipa și nu-mi fac planuri de viitor. Are o relație bună cu copiii, îi ajută la lecții, e apropiat de vârsta lor. I-am cunoscut și părinții, mă înțeleg foarte bine cu ei.

El și-ar dori căsătoria, eu sunt reticentă însă. Am făcut 48 ani, el are 27 de ani, am avut experiența pe care am avut-o la primul mariaj, mi-a ajuns.Tibi m-a susținut moral, dacă nu era el, clacam. A fost o lovitură la care nu mă așteptam.”, mărturisea pe atunci Cristina Spătar, potrivit click.ro.

