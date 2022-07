Cristina Spătar a fost operată de urgență, după ce a avut dureri intense. Cum se simte în prezent artista

Vedeta a precizat că a avut ceva dureri intense și a fost nevoită să se lase pe mâinile medicilor.

Artista a trecut printr-o oprație de urgență, din cauza unei sinuzite care i-a dat dureri mari.

Cristina Spătar, despre sănătatea ei: "Am avut niște dureri intense"

Cristina Spătar este fericită, potrivit Fanatik, pentru că starea ei actuală de sănătate este bună, a fost externată și chiar a putut urca la volan.

Ea a mai dezvăluit, potrivit aceleiași surse, că a fost supusă intervenției chirurgicale după ce anul trecut a avut dureri de cap repetate și lua foarte multe pastile.

Acum, în urma durerilor severe, după mai multe amânări, a mers la medic și acesta a operat-o imediat.

Mă simt foarte bine, m-am recuperat foarte repede. Am fost externată, acum mă îndrept spre casă, sunt în mașină. Am avut o operație de sinuzită, a precizat Cristina Spătar, potrivit sursei menționată.

Am avut niște dureri intense de cap acum un an și am tot amânat operația. Luam foarte multe pastile și până la urmă m-am hotărât să îmi fac timp și pentru treaba aceasta, a declarat Cristina Spătar

