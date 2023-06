Deși toată lumea îl cunoaște pe Nicu Paleru de pe scenă, puțini sunt cei care știu cine e soția artistului. Iată cum arată cea cu care este căsătorit de mai bine de zece ani și care i-a fost alături la bine și la greu!

Cine e și cum arată soția lui Nicu Paleru. Ce doi sunt căsătoriți de peste un deceniu

Nicu Paleru a oferit puține detalii despre familia sa, însă atunci când a ales să o facă, el a vorbit extrem de frumos despre mama copilului său.

Anul trecut, cei doi au împlinit 11 ani de relație și au ales să sărbătorească evenimentul în Republica Dominicană, după un an foarte greu. Iată ce mesaje și-au transmis cei doi la acea vreme!

Cine e și cum arată soția lui Nicu Paleru

Cu ocazia împlinirii a 11 ani de relație, Nicu Paleru și soția sa și-au exprimat iubirea și recunoștința de față cu toată lumea:

„De 11 ani trecem prin rele și bune doar împreună!”, a transmis cântărețul pe rețelele sociale, citat de Libertatea, în timp ce soția artistului a ales să își laude soțul în direct, la Antena Stars:

„Suntem în vacanță, după un an foarte greu. Am venit să ne liniștim. Sărbătorim acești 11 ani în Republica Dominicană și vrem să ne relaxăm împreună. El îmi face cadouri în fiecare zi, în fiecare săptămână. Pe 25 februarie ne întoarcem din vacanță.”, declara atunci soția lui Nicu Paleru pentru Antena Stars, citată de sursa menționată mai sus.

Anul acesta, Nicu Paleru a ales să își marcheze ziua de naștere cu mai multe fotografii în care apare alături de Cristina și fiica lor, Anais. Cu acea ocazie, artistul muzical le-a mulțumit fanilor pentru urările frumoase și le-a arătat cum a ales să își serbeze cei 50 de ani:

„Așa îmi petrec eu astăzi ziua! Doar cu fetele mele! Așa am ales… am preferat să petrec în liniște. Vă mulțumesc din suflet pentru toate urările și telefoanele!”, a scris Nicu Paleru în dreptul caruselului de imagini publicat pe pagina personală de Facebook.

Cum și-a cunoscut Nicu Paleru soția. Cum a început povestea lor de dragoste

În primăvara anului 2011, artistul a întâlnit-o pe Cristina, o tânără cu 11 ani mai tânără decât el, care locuia în New York și de care s-a îndrăgostit la prima vedere.

Cu toate că actuala soție nu are nicio tangență cu muzica, asta nu le-a afectat cu nimic relația. Din contră, tocmai acest lucru i-a făcut să rămână împreună, căci Cristina a devenit impresara lui, învățând treptat secretele acestei meserii, potrivit substantial.ro.

„Cristina nu avea nicio tangenţă cu muzica populară de petrecere, a venit forţată cu un prieten de-al meu. Eu nu aveam de gând nici măcar să mai leg o prietenie, darămite să mă mai recăsătoresc. Nu am vrut să mai trag pe cineva după mine în situaţia în care eram. Noi, dacă ne întâlneam undeva în ţară, nu am fi avut timp să ne uităm unul la altul. Eram din două medii diferite. E mai tânără cu 11 ani ca mine. A mai durat vreo nouă luni de zile şi ne-am căsătorit. În februarie ne-am cunoscut şi în noiembrie am făcut nunta, iar în primăvară a rămas însărcinată.”, a mărturisit Nicu Paleru, în urma cu mai mult timp, potrivit Viva.