Cine e tânărul care și l-a tatuat pe Pescobar pe piele. Omul de afaceri îi recompensează pe toți cei care îi urmează exemplul

Unul dintre admiratorii lui Pescobar a uimit internetul după ce a decis să facă un gest extrem și și-a tatuat chipul lui Pescobar pe piele. Cum a reacționat omul de afaceri și ce provocare a lansat!

Paul Nicolau, cunoscut ca Pescobar, este unul dintre cei mai cunoscuți și controversați oameni de afaceri de la noi din țară, având foarte mulți fani. Recent, un tânăr s-a arătat atât de înfocat încât și-a tatuat chipul afaceristului pe piele. Ulterior, Pescobar a anunțat că va oferi bani tuturor celor care fac acest lucru.

Câți bani le oferă Pescobar celor care își tatuează chipul său pe piele

Pe pagina sa de TikTok, bărbatul a postat un filmuleț în care anunță că și l-a tatuat pe Pescobar. Acesta a venit și cu dovezi, arătând că și-a făcut două tatuaje, cu chipul și numele omului de afaceri, pe ambii umeri.

„Anunțați-l pe Pescobar că mi-am făcut tatuaj cu numele lui: Pescobar London! Încă nu știe, nu i-am spus, la fel ca și cu stickerele de pe mașină, a zis că nu sunt sănătos la cap. Dați-i tag în comentarii, să vedem ce părere are. Love”, a transmis tânărul pe TikTok.

Imaginile au devenit virale pe internet și au ajuns și la Pescobar. Impresionat de gestul fanului său, omul de afaceri s-a gândit că acesta ar putea fi un nou trend și a lansat o provocare. El a transmis că îl va recompensa pe tânăr, dar și pe toți cei care îi urmează exemplul.

„De la tine începe trendul! Dau 100 la toți care își mai fac! Îți trimit ție și le trimiți lor”, a scris contul tavernaracilortimișoara, în secțiunea de comentarii de la clipul tânărului care și-a tatuat fața lui Pescobar.

Pescobar își extinde afacerea în afara țării. Ce locație a ales

Pescobar se pregătește să dea lovitura în Marea Britanie, mai exact în Londra. Afaceristul are încredere că afacerea va merge exact conform planului. Iată ce a povestit în mediul online!

„La 19 ani, adică acum 18 ani, veneam dintr-o greșeală la Londra. Am lăsat munca, ca să vin cu gașca la Londra. Am muncit vreo lună la d-asta de flori, am fugit de acolo, de la ferma aia, muncă ca la Dumnezeu, te rupea în două.

Am fugit la un restaurant, în Red Hill, în Londra. Gata, mă, am fugit de acolo, din fermă. La restaurant, aveam 300 de lire pe săptămână. Acolo, a fost prima mea experiență care a contat pentru toată viața, de a lucra într-un restaurant. Spălam vase, făceam pizza și salate.

La tigăi încă nu trăgeam, că nu aveam experiență, dar am înțeles ce înseamnă aprovizionare, curățenie, fapt ce m-a ajutat peste ani în cariera mea de a fi cam cel mai bun pe restaurante, cel puțin de pește și fructe de mare din România și, totodată, să fiu primul brand, să mă întorc la Londra, după 19 ani, să fiu primul brand românesc care iese din țară și care vă promit eu că o să aibă coadă, așa cum am în România. Așa va fi și aici, că așa s-a putut”.