Suma de bani uriașă cu care Pescobar a sponsorizat un bal al bobocilor din Rădăuți. Elevilor nu le-a venit să creadă

Pescobar a decis să facă un nou gest grandios și a sponsorizat un bal al bobocilor din județul Suceava. Iată suma impresionantă pe care a scos-o din buzunar și le-a oferit-o elevilor!

Pescobar se afla în județul Suceava pentru un nou proiect, iar doi elevi au profitat că omul de afaceri se afla în zonă și au mers la el pentru a-l ruga să le sponsorizeze balul bobocilor. Patronul de la Taverna Racilor nu a stat prea mult pe gânduri și le-a îndeplinit imediat dorința elevilor.

Câți bani le-a dat Pescobar elevilor de la liceul din Rădăuți

Paul Nicolau a fost impresionat de efortul depus de elevi, de a veni din Rădăuți până în Gura Humorului, unde se afla el. Patronul de la Taverna Racilor a acceptat să sponsorizeze Balul bobocilor de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” cu suma impresionantă de 3.000 de lei.

„Au depus efort, s-au chinuit, m-au căutat, m-au găsit. Am vrut să fiu și eu undercover, dar n-am reușit. Bravo!”, a mărturisit Paul Nicolau, potrivit romaniatv.net.

Pescobar i-a întrebat pe cei doi elevi de câți bani au nevoie. Liceeni nu au îndrăznit să ceară o sumă anume, dar i-au mărturisit că o firmă din Rădăuți le-a oferit 2.500 de lei, aceasta fiind cea mai mare sumă primită. Astfel, Paul Nicolau a hotărât să depășească recordul.

„Deci, dragilor susținem cu 3.000 de lei Balul bobocilor din Rădăuți. Am trimis”, a spus patronul de la Taverna Racilor, citat de sursa menționată mai sus.

Pescobar își extinde afacerea în afara țării. Ce locație a ales

Pescobar se pregătește să dea lovitura în Marea Britanie, mai exact în Londra. Afaceristul are încredere că afacerea va merge exact conform planului. Iată ce a povestit în mediul online!

„La 19 ani, adică acum 18 ani, veneam dintr-o greșeală la Londra. Am lăsat munca, ca să vin cu gașca la Londra. Am muncit vreo lună la d-asta de flori, am fugit de acolo, de la ferma aia, muncă ca la Dumnezeu, te rupea în două.

Am fugit la un restaurant, în Red Hill, în Londra. Gata, mă, am fugit de acolo, din fermă. La restaurant, aveam 300 de lire pe săptămână. Acolo, a fost prima mea experiență care a contat pentru toată viața, de a lucra într-un restaurant. Spălam vase, făceam pizza și salate.

La tigăi încă nu trăgeam, că nu aveam experiență, dar am înțeles ce înseamnă aprovizionare, curățenie, fapt ce m-a ajutat peste ani în cariera mea de a fi cam cel mai bun pe restaurante, cel puțin de pește și fructe de mare din România și, totodată, să fiu primul brand, să mă întorc la Londra, după 19 ani, să fiu primul brand românesc care iese din țară și care vă promit eu că o să aibă coadă, așa cum am în România. Așa va fi și aici, că așa s-a putut”.