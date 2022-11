Cine este Daria Jane, concurenta de la Stand-Up Revolution. Vloggeriţa transgender a investit zeci de mii de euro în imaginea sa

Daria Jane a stârnit rumoare printre jurații Stand-Up Revolution cu glume despre propriile experiențe. Vloggeriţa transgender este cunoscută în mediul online și nu se teme să vorbească deschis despre lucrurile prin care a trecut de-a lungul timpului, în timpul călătoriei sale de autodescoperire. Însă nu mulți îi știu povestea.

Cine este Daria Jane, vloggerița transgender care a urcat pe scena Stand-Up Revolution. Cum arăta îninte de intervențiile chirurgicale

Daria Jane a știut dintotdeauna că este o femeie captivă în corpul unui bărbat și și-a exploatat această parte prin diverse forme artistice. Cu toate acestea, abia în adolescență, a dezvăluit că își dorește să se transforme în femeie, iar la 19 a apelat la intervenția chirurgicală care a făcut posibil acest lucru, transmite Viva.ro.

Tânăra nu este străină de televiziune, iar în mediul online, face furori cu clip-urile în care vorbește, fără perdea, despre experiențele prin care a trecut de-a lungul timpului. Aceasta s-a afirmat încă în urmă cu nouă ani, când a participat la un alt concurs de talente.

La acea vreme, ea s-a prezentat sub numele de Darius Bulzan, dar asta era înainte de a trece prin operația complicată și costisitoare de schimbare de sex.

Potrivit sursei menționate anterior, Darius devenit acum Daria a fost un elev model și a avut numai note de 9 și 10 la școală. Încă din copilărie, a fost Daria Jane a fost pasionată de dans pentru că își putea exploata partea feminină, spunea ea într-un clip postat pe contul de TikTok.

În perioada liceului, aceasta și-a descoperit orientarea și a început să își vopsească unghiile și părul în culori trăznite, însă atitudinea ei nu a fost văzută cu ochi buni de unii colegii. Ea a fost victima a bullying-ului, dar nimic nu a oprit-o din a-și îndeplini cea mai mare dorință.

„Colegii au fost foarte reticenţi şi chiar răutăcioşi la început. Auzeam foarte des comentarii despre felul în care mă îmbrăcam, lucruri de genul „se poate îmbrăca aşa acasă, dar de ce să vină aşa la şcoală?”. Oricum ei nu înţelegeau atunci, dar în câteva luni situaţia a devenit mult mai clară. Am avut prietene în liceu care mă susţineau.

Problema a fost sincer cu copiii de la alte clase care mă agasau pe holurile liceului, în special cei de clasa V-VIII. Uneori veneau în clasă şi aruncau cu obiecte în mine, mă filmau peste tot, am nişte amintiri foarte urâte de acolo, şi de altfel a fost şi primul impact cu transfobia”, declara femeia în urmă cu ceva timp pentru o altă publicație, citată de sursa menționată anterior.

Daria Jane este femeie cu „acte în regulă”

La vârsta de 19 ani, tânăra a mers în Thailanda pentru a trece prin celebra intervenție chirurgicală, însoțită de mama ei care a susținut-o mereu. După ce părinții ei au divorțat, atunci când ea era doar un copil, Daria a fost crescută de mama și de bunica sa.

Cele două femei din viața sa i-au fost alături pe tot parcursul anevoios și chiar au strâns bani pentru operația de schimbare de sex, în valoare de zeci de mii de euro.

„Procedura este destul de simplă: trebuie să ai minim 1-2 ani de tratament hormonal, identitatea feminină trebuie vizibil recunoscută şi asumată public, actele medicale (în special psihiatrice) trebuie să recunoască nevoia operaţiei, iar dacă bifezi toate astea, te poţi programa online la orice medic îţi inspiră încredere.

Psihic nu am fost pregătită de durerea pe care am trăit-o acolo, am mers tipic go with the flow, chiar inconştientă. Niciun regret totuşi, şi aş merge şi mâine din nou dacă ar fi să trec din nou prin asta pentru a trăi împăcată cu mine”, a mai mărturisit aceasta.

Pe lângă celebra intervenție, care i-a schimbat viața, aceasta a mai apelat la rinoplastie și hair lowering, adică i-a fost coborâtă linia de creștere a părului. De asemenea, tinerei i-a mai fost reconstruită fruntea și i-a fost scos mărul lui Adam, în total având 24 de operații, în valoare de peste 80.000 de euro.

Acum, însă, noua identitate a Dariei Jane a fost recunoscută de statul român și este femeie cu „acte în regulă”, după un proces lung și anevoios.

„Am fost primită cu întârzierile de rigoare ale statului român, iar procesul meu de schimbare al actelor a durat cam un an. A fost o aşteptare grea, dat fiind faptul că aveam toate actele posibile. Cel mai mult m-a iritat faptul că, deşi aveam acte doveditoare de la clinica din Thailanda care specifica prezenţa operaţiei, legislaţia română prevedea nevoia specificării operaţiei şi de către un medic ginecolog român”, a mai explicat ea.

